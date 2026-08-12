Duas meninas, de 3 e 5 anos, foram encontradas mortas dentro do carro do próprio pai, após serem levadas pelo homem sob a justificativa de que fariam um passeio. O caso ocorreu neste fim de semana e é investigado pela polícia como duplo homicídio qualificado.
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As vítimas, Ísis Helena Alves de Souza, de 3 anos, e Lais Heloisa Alves de Souza, de 5 anos, serão sepultadas nesta segunda-feira (10), no Cemitério da Vila Alpina, na zona leste de São Paulo. Os corpos estavam no Instituto Médico Legal (IML) Sul e a previsão era de que fossem liberados durante a manhã para o velório e sepultamento.
O pai das crianças, Breno de Souza Castro, de 24 anos, foi preso em flagrante por duplo homicídio qualificado e violência doméstica. Segundo informações relatadas pela mãe das meninas aos policiais militares que atenderam a ocorrência, o homem teria dito que mataria as próprias filhas após ver uma foto da ex-companheira com amigas publicada nas redes sociais.
Pai teria enviado mensagem antes de matar as filhas
De acordo com as informações registradas no Boletim de Ocorrência (BO), Breno enviou mensagens para a ex-esposa afirmando que ela veria as crianças pela última vez.
As mensagens teriam sido encaminhadas durante a tarde de sábado (8), por volta das 15h, pouco depois de a mulher publicar uma fotografia ao lado de amigas nas redes sociais.
A polícia investiga se as mensagens fazem parte de uma ação premeditada e se o crime foi planejado pelo homem antes de levar as duas meninas.
Diante do conteúdo das mensagens, a mãe das crianças ficou preocupada e procurou informações sobre as filhas. Ela entrou em contato com a ex-cunhada para saber se algo havia acontecido.
A familiar, porém, teria informado que as meninas estavam com a avó paterna e que estariam fora de perigo. Cerca de meia hora depois, entretanto, Breno teria saído com as crianças, afirmando que levaria as filhas ao Museu do Ipiranga.
Meninas foram encontradas mortas dentro do carro
Os corpos de Ísis e Lais foram encontrados na manhã deste domingo, Dia dos Pais, dentro do carro utilizado pelo pai.
Segundo as informações do caso, as duas meninas apresentavam sinais de estrangulamento. A polícia foi acionada e encontrou as crianças já sem vida.
O veículo foi posteriormente localizado pelas autoridades. Um vídeo obtido durante a investigação mostra o momento em que Breno estaciona o carro em uma via pública.
Nas imagens, segundo as informações divulgadas, o automóvel aparece com o vidro traseiro quebrado e o airbag acionado.
As circunstâncias que provocaram os danos no veículo ainda deverão ser esclarecidas durante a investigação.
Separação ocorreu após episódios de violência
Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, Breno e a mãe das meninas estavam separados desde março deste ano.
A separação teria ocorrido após episódios recorrentes de violência doméstica. Segundo o relato registrado pela polícia, a mulher não chegou a formalizar uma denúncia contra o ex-companheiro na época porque tinha medo.
O histórico de violência entre o casal deverá ser considerado pelos investigadores para esclarecer a motivação do crime e verificar se havia outros indícios de ameaça ou comportamento agressivo antes da morte das crianças.
Polícia investiga se crime foi premeditado
A investigação trabalha com a possibilidade de que o duplo homicídio tenha sido premeditado.
As mensagens enviadas à mãe das meninas antes do crime são consideradas elementos importantes para esclarecer a sequência dos acontecimentos. A polícia deverá analisar o conteúdo das conversas, os horários das mensagens e os deslocamentos feitos pelo suspeito com as crianças.
Também deverão ser apuradas as circunstâncias em que as meninas deixaram a casa da avó paterna e foram levadas pelo pai.
Breno foi preso em flagrante e deverá responder pelas mortes das duas filhas. A investigação deve reunir depoimentos, imagens de câmeras de segurança, mensagens e demais elementos que possam ajudar a esclarecer a dinâmica do crime.
Meninas serão sepultadas nesta segunda
Os corpos de Ísis Helena Alves de Souza e Lais Heloisa Alves de Souza permaneciam no IML Sul até a manhã desta segunda-feira (10), aguardando a liberação.
O sepultamento das irmãs está previsto para ocorrer no Cemitério da Vila Alpina, na zona leste da capital paulista.
O caso provocou comoção pela morte das duas crianças e pela suspeita de que o crime tenha ocorrido após uma sequência de mensagens enviadas pelo pai à mãe das meninas.