Duas meninas, de 3 e 5 anos, foram encontradas mortas dentro do carro do próprio pai, após serem levadas pelo homem sob a justificativa de que fariam um passeio. O caso ocorreu neste fim de semana e é investigado pela polícia como duplo homicídio qualificado.

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As vítimas, Ísis Helena Alves de Souza, de 3 anos, e Lais Heloisa Alves de Souza, de 5 anos, serão sepultadas nesta segunda-feira (10), no Cemitério da Vila Alpina, na zona leste de São Paulo. Os corpos estavam no Instituto Médico Legal (IML) Sul e a previsão era de que fossem liberados durante a manhã para o velório e sepultamento.