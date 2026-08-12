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TRAGÉDIA

Mãe e bebê morrem após barco virar perto da Estátua da Liberdade

Por Da Redação | Nova York
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Mãe e bebê morrem após barco virar perto da Estátua da Liberdade
Mãe e bebê morrem após barco virar perto da Estátua da Liberdade

Uma mulher de 27 anos e a filha, de apenas 5 meses, morreram após o barco em que estavam virar na noite deste sábado (8), nas proximidades da Liberty Island, onde fica a Estátua da Liberdade, em Nova York, nos Estados Unidos. A embarcação transportava 14 pessoas no momento do acidente.

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As vítimas foram identificadas como Sara Sanchez e a filha, Antonella Garcia. Segundo as autoridades, as duas foram encontradas por mergulhadores da polícia e retiradas da água em estado crítico. Elas foram encaminhadas ao NYU Langone Hospital, no Brooklyn, mas não resistiram aos ferimentos.

Resgate mobilizou equipes de emergência

Após o chamado de emergência, equipes do Departamento de Polícia de Nova York, do Corpo de Bombeiros de Nova York e da Guarda Costeira dos Estados Unidos foram mobilizadas para atuar no resgate das vítimas.

Uma embarcação turística que estava nas proximidades também ajudou as equipes durante a operação. Ao todo, 12 pessoas foram retiradas da água e encaminhadas para hospitais da região.

De acordo com as autoridades, os sobreviventes apresentavam ferimentos leves e estavam em condição estável após o atendimento médico.

Marido e pai das vítimas sobreviveu

O marido de Sara e pai da bebê Antonella também estava na embarcação no momento do acidente. Segundo informações divulgadas pela imprensa norte-americana, ele sobreviveu ao naufrágio.

A presença de familiares entre os passageiros aumentou a gravidade da ocorrência, que mobilizou diferentes equipes de emergência durante a noite.

As autoridades ainda trabalham para esclarecer o que provocou a virada da embarcação nas proximidades da Liberty Island.

Operador do barco é preso

O operador da embarcação, Manuel Hernandez, de 46 anos, foi preso pela polícia após o acidente.

Ele é acusado de 13 crimes de exposição imprudente de pessoas ao risco. A investigação deverá analisar a responsabilidade do operador e as condições em que o barco estava sendo utilizado no momento do acidente.

A quantidade de acusações também está relacionada ao número de pessoas que estavam na embarcação durante o ocorrido.

Polícia investiga possível fretamento ilegal

Uma das principais linhas de investigação busca esclarecer se a embarcação estava sendo utilizada como serviço de fretamento ilegal.

As autoridades verificam se o barco cumpria os requisitos necessários para operar nesse tipo de serviço e se havia irregularidades que possam ter contribuído para o acidente.

A investigação deverá analisar as condições da embarcação, a forma como o passeio ou transporte foi contratado e as circunstâncias que levaram o barco a virar.

O caso ocorreu em uma área de grande circulação turística de Nova York, nas proximidades de um dos principais pontos turísticos dos Estados Unidos.

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