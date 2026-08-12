Uma mulher de 27 anos e a filha, de apenas 5 meses, morreram após o barco em que estavam virar na noite deste sábado (8), nas proximidades da Liberty Island, onde fica a Estátua da Liberdade, em Nova York, nos Estados Unidos. A embarcação transportava 14 pessoas no momento do acidente.

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As vítimas foram identificadas como Sara Sanchez e a filha, Antonella Garcia. Segundo as autoridades, as duas foram encontradas por mergulhadores da polícia e retiradas da água em estado crítico. Elas foram encaminhadas ao NYU Langone Hospital, no Brooklyn, mas não resistiram aos ferimentos.

Resgate mobilizou equipes de emergência