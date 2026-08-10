11 de agosto de 2026
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FEMINICÍDIO

Matou a ex-companheira e enviou foto do corpo ao filho

Por Da Redação | São Paulo (SP)
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Matou a ex-companheira e enviou foto do corpo ao filho
Matou a ex-companheira e enviou foto do corpo ao filho

Um homem é suspeito de matar a ex-companheira e enviar uma foto do corpo da vítima para o próprio filho, no interior de São Paulo. A mulher foi encontrada sem vida por um familiar dentro da residência onde morava.

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O crime aconteceu no interior paulista. Segundo as informações iniciais, a vítima já havia denunciado o ex-companheiro por agressão e possuía uma medida protetiva contra ele. Mesmo com a determinação judicial, o homem teria voltado a se aproximar da mulher.

Após o crime, o suspeito foi localizado ferido e encaminhado para um hospital. Ele permanece internado sob custódia. A polícia deverá investigar as circunstâncias em que o homem ficou ferido e a dinâmica da morte da ex-companheira.

Foto do corpo foi enviada ao filho

De acordo com as informações apuradas, depois de matar a mulher, o suspeito teria enviado ao filho uma foto do corpo da vítima. O familiar que recebeu a imagem teria tomado conhecimento da situação e, posteriormente, a mulher foi encontrada morta dentro da própria casa.

A vítima foi localizada por um familiar, que acionou as autoridades. A morte deverá ser investigada como feminicídio, crime caracterizado pelo assassinato de uma mulher em razão da condição do sexo feminino, especialmente em contextos de violência doméstica e familiar.

Vítima já tinha medida protetiva

O caso também chama atenção porque a mulher já havia denunciado o ex-companheiro por agressão e contava com uma medida protetiva de urgência.

A medida protetiva tem como objetivo impedir ou restringir a aproximação do agressor em situações de violência doméstica. Mesmo assim, o suspeito teria conseguido chegar até a vítima.

A existência da medida deverá ser considerada durante a investigação, que deve apurar se houve descumprimento da ordem judicial e quais foram as circunstâncias que antecederam o assassinato.

Suspeito está internado sob custódia

Após ser localizado ferido, o homem foi levado para atendimento médico. Ele permanece internado no hospital sob custódia policial.

Segundo as informações iniciais, assim que receber alta médica, o suspeito deverá ser encaminhado para a prisão e responder pelo crime de feminicídio.

A investigação deverá reunir depoimentos de familiares e testemunhas, além de analisar evidências encontradas no local do crime e a comunicação enviada pelo suspeito ao filho.

Investigação

A polícia deverá esclarecer a dinâmica do assassinato e verificar as circunstâncias envolvendo a medida protetiva que já havia sido concedida à vítima.

O caso reforça a importância de denúncias em situações de violência doméstica e ameaça contra mulheres, especialmente quando há histórico de agressões e medidas judiciais de proteção.

As autoridades ainda deverão confirmar oficialmente todos os detalhes da ocorrência e as circunstâncias que levaram à morte da mulher.

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