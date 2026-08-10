Um homem é suspeito de matar a ex-companheira e enviar uma foto do corpo da vítima para o próprio filho, no interior de São Paulo. A mulher foi encontrada sem vida por um familiar dentro da residência onde morava.

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O crime aconteceu no interior paulista. Segundo as informações iniciais, a vítima já havia denunciado o ex-companheiro por agressão e possuía uma medida protetiva contra ele. Mesmo com a determinação judicial, o homem teria voltado a se aproximar da mulher.