Dois adolescentes, de 10 e 14 anos, presenciaram a própria mãe ser perseguida e morta a tiros pelo companheiro durante uma discussão, na tarde deste domingo (9), Dia dos Pais. O crime aconteceu em uma fazenda na região de Cambará, na zona rural.

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A ocorrência foi registrada em Vila Bela da Santíssima Trindade, a 521 quilômetros de Cuiabá. A vítima foi identificada como Sirley Pereira Gomes, de 42 anos. Ela estava na propriedade com o companheiro, Diego Tavares, também de 42 anos, quando os dois começaram uma discussão enquanto bebiam.