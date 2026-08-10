Dois adolescentes, de 10 e 14 anos, presenciaram a própria mãe ser perseguida e morta a tiros pelo companheiro durante uma discussão, na tarde deste domingo (9), Dia dos Pais. O crime aconteceu em uma fazenda na região de Cambará, na zona rural.
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A ocorrência foi registrada em Vila Bela da Santíssima Trindade, a 521 quilômetros de Cuiabá. A vítima foi identificada como Sirley Pereira Gomes, de 42 anos. Ela estava na propriedade com o companheiro, Diego Tavares, também de 42 anos, quando os dois começaram uma discussão enquanto bebiam.
Segundo as informações iniciais, durante o desentendimento, Diego teria pegado uma arma e atirado contra Sirley. Mesmo atingida, a mulher conseguiu fugir da propriedade e correu em busca de socorro.
Ferida, Sirley chegou até a casa de uma vizinha e conseguiu se esconder em um dos cômodos da residência. No entanto, apesar da tentativa de escapar, ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Filhos presenciaram o crime
Os dois filhos da vítima, de 10 e 14 anos, teriam presenciado a perseguição e os disparos. O crime aconteceu justamente no Dia dos Pais, enquanto a família estava na propriedade rural.
A dinâmica do homicídio ainda deverá ser esclarecida pelas autoridades. As circunstâncias da discussão, os disparos e a arma utilizada deverão fazer parte da investigação.
O caso foi registrado na zona rural e deve ser apurado pelas forças de segurança. As autoridades também deverão investigar a relação entre a vítima e o suspeito e as circunstâncias que antecederam os disparos.
Mulher tentou fugir após ser baleada
Mesmo depois de ser atingida pelos tiros, Sirley conseguiu correr para fora da propriedade. A vítima buscou abrigo na casa de uma vizinha, onde tentou se esconder para escapar da perseguição.
Ela, porém, morreu dentro do imóvel antes de receber atendimento que pudesse evitar a morte.
O caso chama atenção pela violência do crime e pelo fato de os dois filhos da vítima terem presenciado a perseguição e os disparos. A investigação deverá esclarecer todos os detalhes da ocorrência.