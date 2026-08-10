Uma mulher de 26 anos foi atacada pela própria sogra e atingida por sete golpes de faca durante uma reunião familiar no último sábado (8). A vítima foi socorrida e precisou ser internada após o episódio.
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O caso aconteceu em uma residência em Catanduvas, no Oeste de Santa Catarina, por volta das 17h. Segundo informações preliminares, a agressão ocorreu depois que a vítima e a sogra se envolveram em uma discussão.
Após atingir a nora, a suspeita teria deixado o local e fugido antes da chegada das autoridades.
Vítima foi levada ao hospital
A mulher recebeu atendimento médico e foi encaminhada ao Hospital Universitário Santa Terezinha (HUST). Apesar de os ferimentos terem sido considerados superficiais, ela precisou permanecer internada para acompanhamento.
A unidade de saúde não informou, até o momento, detalhes sobre a evolução do quadro clínico da vítima.
A Polícia Militar de Santa Catarina foi acionada e esteve na residência onde ocorreu o ataque. No entanto, os policiais não encontraram a suspeita no endereço. A faca utilizada na agressão também não foi localizada.
O caso deverá ser investigado pelas autoridades, que devem apurar as circunstâncias da discussão e da agressão. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a localização ou eventual prisão da suspeita.