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VIOLÊNCIA

Mulher é atacada pela sogra e leva sete facadas

Por Da Redação | Catanduvas (SC)
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Mulher é atacada pela sogra e leva sete facadas
Mulher é atacada pela sogra e leva sete facadas

Uma mulher de 26 anos foi atacada pela própria sogra e atingida por sete golpes de faca durante uma reunião familiar no último sábado (8). A vítima foi socorrida e precisou ser internada após o episódio.

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O caso aconteceu em uma residência em Catanduvas, no Oeste de Santa Catarina, por volta das 17h. Segundo informações preliminares, a agressão ocorreu depois que a vítima e a sogra se envolveram em uma discussão.

Após atingir a nora, a suspeita teria deixado o local e fugido antes da chegada das autoridades.

Vítima foi levada ao hospital

A mulher recebeu atendimento médico e foi encaminhada ao Hospital Universitário Santa Terezinha (HUST). Apesar de os ferimentos terem sido considerados superficiais, ela precisou permanecer internada para acompanhamento.

A unidade de saúde não informou, até o momento, detalhes sobre a evolução do quadro clínico da vítima.

A Polícia Militar de Santa Catarina foi acionada e esteve na residência onde ocorreu o ataque. No entanto, os policiais não encontraram a suspeita no endereço. A faca utilizada na agressão também não foi localizada.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades, que devem apurar as circunstâncias da discussão e da agressão. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a localização ou eventual prisão da suspeita.

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