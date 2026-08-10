Uma mulher de 26 anos foi atacada pela própria sogra e atingida por sete golpes de faca durante uma reunião familiar no último sábado (8). A vítima foi socorrida e precisou ser internada após o episódio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em uma residência em Catanduvas, no Oeste de Santa Catarina, por volta das 17h. Segundo informações preliminares, a agressão ocorreu depois que a vítima e a sogra se envolveram em uma discussão.