A mãe das duas meninas de 3 e 5 anos mortas pelo próprio pai no Dia dos Pais (9) usou as redes sociais para lamentar a tragédia e pedir justiça. Em uma das publicações, Jennifer Nayra Alves escreveu uma mensagem de despedida às filhas: “Cuidem de mim aí de cima”.

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O crime aconteceu no bairro Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo. Segundo as informações divulgadas sobre o caso, Breno de Souza Castro, pai de Ísis Helena Alves de Souza, de 3 anos, e Lais Heloisa Alves de Souza, de 5, foi preso suspeito de matar as duas crianças dentro de um carro.