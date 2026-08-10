A mãe das duas meninas de 3 e 5 anos mortas pelo próprio pai no Dia dos Pais (9) usou as redes sociais para lamentar a tragédia e pedir justiça. Em uma das publicações, Jennifer Nayra Alves escreveu uma mensagem de despedida às filhas: “Cuidem de mim aí de cima”.
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O crime aconteceu no bairro Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo. Segundo as informações divulgadas sobre o caso, Breno de Souza Castro, pai de Ísis Helena Alves de Souza, de 3 anos, e Lais Heloisa Alves de Souza, de 5, foi preso suspeito de matar as duas crianças dentro de um carro.
De acordo com as investigações, o homem teria ameaçado matar as próprias filhas momentos antes do crime. As ameaças teriam sido direcionadas à mãe das crianças após ele ver uma foto da ex-mulher acompanhada de amigas nas redes sociais.
Mãe se despede das filhas
Nas redes sociais, Jennifer publicou mensagens de luto pela morte das meninas e afirmou estar com saudades das filhas.
“Mamãe está com saudades de vocês. Princesas, cuida de mim aí de cima. Minhas pequenas estrelas. Está sendo tão difícil. Tão difícil sem vocês… a vida não tem mais sentido”, escreveu.
Em outra publicação, a mãe pediu desculpas às filhas e lamentou não poder mudar o que aconteceu.
“Minhas princesas, se eu pudesse voltar no tempo faria tudo diferente. Filhas, desculpa. Que Papai do Céu te receba de braços abertos”, publicou Jennifer.
As mensagens provocaram uma série de manifestações de luto e solidariedade nas redes sociais.
Separação ocorreu após histórico de violência
Jennifer havia se separado de Breno de Souza Castro devido, segundo as informações divulgadas, a um histórico recorrente de episódios de violência doméstica.
O suspeito foi preso e é investigado por duplo homicídio e violência doméstica. As circunstâncias que antecederam a morte das crianças são apuradas pelas autoridades.
Corpos das meninas foram liberados do IML
Os corpos de Ísis Helena e Lais Heloisa foram liberados na manhã desta segunda-feira (10) pelo Instituto Médico Legal (IML).
A previsão informada inicialmente era de que o velório ocorresse na noite desta segunda-feira, com o sepultamento previsto para terça-feira (11).
Carro foi localizado pela polícia
Um vídeo obtido durante a investigação mostra o momento em que Breno estaciona o carro em uma via pública. O veículo foi localizado posteriormente pelas autoridades.
Nas imagens, é possível observar que o automóvel estava com o vidro traseiro quebrado e o airbag acionado.
Uma fotografia do suspeito também mostra que ele possui uma tatuagem com o nome da filha mais velha no peito. O caso continua sendo investigado pelas autoridades.