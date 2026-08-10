Joviana Evelyn Iankovski, uma jovem de 19 anos, foi encontrada morta dentro de um quarto trancado, após a mãe desconfiar de mensagens que recebia pelo celular da filha durante o fim de semana. A vítima havia saído para a faculdade na quinta-feira (6) e, desde então, a família não tinha contato presencial com ela.
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O caso aconteceu em Sangão, no Sul de Santa Catarina. Segundo informações repassadas à Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), a mãe passou os últimos dias desconfiada de que não era a filha quem respondia às mensagens. A perícia estima, preliminarmente, que o corpo estava no local havia entre um dia e meio e dois dias.
Mãe desconfiou das mensagens
A jovem saiu de casa na quinta-feira para ir à faculdade e avisou que posteriormente encontraria amigos em um bar. Durante a noite, a mãe recebeu uma mensagem informando que a filha dormiria na casa do namorado.
No entanto, a mãe relatou à polícia que desconfiou de que a mensagem não havia sido escrita pela filha. Nos dias seguintes, novas mensagens continuaram sendo enviadas, mas, segundo o relato, o conteúdo ficou cada vez mais incoerente.
Diante da situação, a mãe decidiu ir até a residência onde a filha estaria. Por volta das 6h, ela ouviu de familiares do namorado que o casal teria ido à praia no dia anterior.
A informação não convenceu a mãe, que registrou um boletim de ocorrência por desaparecimento e acionou a Polícia Militar.
Corpo foi encontrado em quarto trancado
Os policiais foram até o imóvel e precisaram arrombar a porta de um quarto que estava trancada. Dentro do cômodo, encontraram a jovem morta e enrolada em cobertores.
De acordo com as informações preliminares, havia pequenas lesões no rosto da vítima. A causa da morte, porém, ainda não foi determinada e deverá ser esclarecida pelos exames periciais.
A estimativa inicial da perícia aponta que a jovem já estava morta havia aproximadamente 36 a 48 horas quando foi localizada.
Namorado é procurado pela polícia
O namorado da vítima, José Gustavo Rabelo de Souza, de 21 anos, é apontado como suspeito e está foragido.
Segundo as informações divulgadas sobre o caso, o rapaz teria entrado em contato com familiares e admitido o crime, afirmando que estaria escondido em uma área de mata. Ele, no entanto, não teria conseguido informar com precisão onde estava.
A polícia realiza buscas para localizar o suspeito. O caso é investigado como possível feminicídio, e as circunstâncias da morte ainda serão esclarecidas pelas autoridades.
A investigação deverá apurar também a dinâmica do crime, o conteúdo das mensagens enviadas pelo celular da vítima e o período em que ela permaneceu no imóvel.