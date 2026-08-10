Joviana Evelyn Iankovski, uma jovem de 19 anos, foi encontrada morta dentro de um quarto trancado, após a mãe desconfiar de mensagens que recebia pelo celular da filha durante o fim de semana. A vítima havia saído para a faculdade na quinta-feira (6) e, desde então, a família não tinha contato presencial com ela.

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O caso aconteceu em Sangão, no Sul de Santa Catarina. Segundo informações repassadas à Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), a mãe passou os últimos dias desconfiada de que não era a filha quem respondia às mensagens. A perícia estima, preliminarmente, que o corpo estava no local havia entre um dia e meio e dois dias.

Mãe desconfiou das mensagens