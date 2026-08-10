A professora e assessora pedagógica Priscila Rosa da Silva, de 40 anos, foi morta a tiros pelo ex-marido na noite deste domingo (9). O crime ocorreu dentro do imóvel onde a vítima estava com a mãe.
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O assassinato aconteceu no bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre (RS). Segundo as informações iniciais, Priscila e a mãe assistiam à televisão quando o ex-marido invadiu a residência e efetuou os disparos contra a professora.
A mãe da vítima presenciou o momento da execução. Priscila não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre a motivação do crime, nem sobre a localização ou eventual prisão do ex-marido.
Investigação
O caso deverá ser investigado pelas autoridades policiais. A dinâmica da invasão e as circunstâncias que antecederam os disparos deverão ser apuradas durante a investigação.
Priscila atuava como professora e assessora pedagógica. A morte da profissional causou repercussão entre pessoas ligadas à comunidade escolar e à educação. Novas informações sobre o caso poderão ser divulgadas pelas autoridades ao longo da investigação.