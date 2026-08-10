A professora e assessora pedagógica Priscila Rosa da Silva, de 40 anos, foi morta a tiros pelo ex-marido na noite deste domingo (9). O crime ocorreu dentro do imóvel onde a vítima estava com a mãe.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O assassinato aconteceu no bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre (RS). Segundo as informações iniciais, Priscila e a mãe assistiam à televisão quando o ex-marido invadiu a residência e efetuou os disparos contra a professora.