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FEMINICÍDIO

Professora de 40 anos é morta a tiros pelo ex-marido

Por Da Redação | Porto Alegre (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Priscila Rosa da Silva, professora de 40 anos
Priscila Rosa da Silva, professora de 40 anos

A professora e assessora pedagógica Priscila Rosa da Silva, de 40 anos, foi morta a tiros pelo ex-marido na noite deste domingo (9). O crime ocorreu dentro do imóvel onde a vítima estava com a mãe.

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O assassinato aconteceu no bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre (RS). Segundo as informações iniciais, Priscila e a mãe assistiam à televisão quando o ex-marido invadiu a residência e efetuou os disparos contra a professora.

A mãe da vítima presenciou o momento da execução. Priscila não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre a motivação do crime, nem sobre a localização ou eventual prisão do ex-marido.

Investigação

O caso deverá ser investigado pelas autoridades policiais. A dinâmica da invasão e as circunstâncias que antecederam os disparos deverão ser apuradas durante a investigação.

Priscila atuava como professora e assessora pedagógica. A morte da profissional causou repercussão entre pessoas ligadas à comunidade escolar e à educação. Novas informações sobre o caso poderão ser divulgadas pelas autoridades ao longo da investigação.

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