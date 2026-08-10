Uma estudante de 15 anos foi agredida dentro de uma sala de aula de uma escola estadual na manhã desta segunda-feira (10). A violência teria ocorrido após uma briga entre duas alunas. A adolescente foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.

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O caso aconteceu na Escola Estadual Professor Antônio de Barros Serra, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Segundo a PM (Polícia Militar), uma equipe foi acionada por volta das 8h para atender à ocorrência. No local, os policiais constataram que a estudante havia sido agredida na cabeça por outra aluna, de 17 anos.