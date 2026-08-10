Uma estudante de 15 anos foi agredida dentro de uma sala de aula de uma escola estadual na manhã desta segunda-feira (10). A violência teria ocorrido após uma briga entre duas alunas. A adolescente foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.
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O caso aconteceu na Escola Estadual Professor Antônio de Barros Serra, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Segundo a PM (Polícia Militar), uma equipe foi acionada por volta das 8h para atender à ocorrência. No local, os policiais constataram que a estudante havia sido agredida na cabeça por outra aluna, de 17 anos.
A adolescente apontada como responsável pela agressão foi conduzida à delegacia, onde a ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes.
A vítima recebeu atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi levada ao Hospital de Base (HB). Até a última atualização, não havia informações divulgadas sobre o estado de saúde da estudante.
Aluna é afastada preventivamente
Em nota enviada à reportagem, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) informou que a Unidade Regional de Ensino (URE) e a direção da escola “lamentam profundamente o ocorrido”.
Segundo a pasta, a estudante de 17 anos foi afastada preventivamente da escola. Ainda nesta semana, o Conselho Escolar deverá se reunir para avaliar a situação e definir as medidas cabíveis.
A direção da unidade também disponibilizou atendimento de um profissional do Programa Psicólogos nas Escolas para as estudantes envolvidas.
Escola terá ação sobre convivência
Ainda conforme a Secretaria da Educação, está prevista para esta semana uma atividade do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva-SP).
A iniciativa terá como foco a promoção da cultura de paz entre os estudantes e a melhoria da convivência no ambiente escolar.
A ocorrência permanece em apresentação na Central de Flagrantes. As circunstâncias que levaram à briga e à agressão deverão ser apuradas pelas autoridades.