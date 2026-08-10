Campos do Jordão volta a receber o tênis profissional internacional nesta semana, e a programação desta terça-feira (11) marca a estreia de sete brasileiras no Mantiqueira Pro Series – ITF W15. Os jogos acontecem no Campos do Jordão Tênis Clube, com entrada gratuita para o público.
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A rodada começa às 10h, com partidas espalhadas pelas quadras do clube. O principal destaque brasileiro é Luiza Fullana, cabeça de chave número 2 do torneio. A brasiliense entra em quadra na parte da tarde, diante da chilena Agustina Soto Neira, em duelo previsto para acontecer por volta das 14h30 na quadra central.
A partida de Luiza será uma das atrações da quadra 5, considerada a central do torneio. Os jogos realizados no local terão transmissão ao vivo pelo canal Arena Ace Sports no YouTube, permitindo que o público acompanhe a competição mesmo de fora de Campos do Jordão.
Brasileiras em quadra nesta terça
Além de Luiza Fullana, outras tenistas brasileiras terão compromissos importantes na abertura da chave principal. Na quadra central, Vitoria Zuccon enfrenta a norte-americana Virginia Crocker, enquanto Nathalia Pontes Tourinho encara a alemã Lara Isabella Kralus.
Ainda na quadra 5, haverá um confronto totalmente brasileiro entre Luana Maria Silva Ferreira e Alicia Reichel, antes da partida de Luiza Fullana.
Na quadra 2, Beatriz Nahmias Melo Rodrigues enfrenta Isadora Sigrist, enquanto Bianca Bernardes terá pela frente a chinesa Lan Mi, cabeça de chave número 1. Também está previsto um duelo de duplas entre Gabriela Kawano Cho/Nathalia Pontes Tourinho e Clara Borrasca/Vitoria Zuccon.
Já na quadra 1, Sofia Merlos Cardoso encara a chilena Fernanda Rain, cabeça de chave número 2 do qualifying.
Na quadra 6, Daniela Teodoro Souza enfrenta Julia Cerqueira Carvalho Farias Lima. Depois, Catarina Melleiro joga contra Maria Fernanda Lopes, enquanto Giovana Schincariol Delatorre Barbosa enfrenta a israelense Maayan Laron.
Campos do Jordão volta ao circuito internacional
A realização do Mantiqueira Pro Series representa o retorno de Campos do Jordão ao calendário internacional de tênis após nove anos. A cidade paulista receberá dois torneios profissionais consecutivos.
O primeiro ITF W15 acontece entre 10 e 16 de agosto. Na sequência, Campos do Jordão será novamente palco de uma competição da mesma categoria, a partir de 17 de agosto.
A presença de torneios profissionais coloca novamente a cidade da Serra da Mantiqueira no radar do tênis internacional e oferece ao público a oportunidade de acompanhar de perto atletas que buscam pontos no ranking mundial.
Programação desta terça-feira (11)
Quadra 5 – Central
10h
Virginia Crocker (EUA) [1] x Vitoria Zuccon (BRA) – qualifying
A seguir
Lara Isabella Kralus (ALE) [8] x Nathalia Pontes Tourinho (BRA) – qualifying
A seguir
Luana Maria Silva Ferreira (BRA) x Alicia Reichel (BRA)
A seguir
Agustina Soto Neira (CHI) x Luiza Fullana (BRA) [2]
Quadra 2
10h
Beatriz Nahmias Melo Rodrigues (BRA) [3] x Isadora Sigrist (BRA) – qualifying
A seguir
Maria Jose Sanchez Uribe (COL) x Marina Bulbarella (ARG)
A seguir
Lan Mi (CHN) [1] x Bianca Bernardes (BRA)
Não antes das 15h30
Gabriela Kawano Cho (BRA) / Nathalia Pontes Tourinho (BRA) x Clara Borrasca (BRA) / Vitoria Zuccon (BRA)
Quadra 1
10h
Fernanda Rain (CHI) [2] x Sofia Merlos Cardoso (BRA) – qualifying
Quadra 6
10h
Daniela Teodoro Souza (BRA) [4] x Julia Cerqueira Carvalho Farias Lima (BRA) – qualifying
A seguir
Catarina Melleiro (BRA) x Maria Fernanda Lopes (BRA)
A seguir
Maayan Laron (ISR) [5] x Giovana Schincariol Delatorre Barbosa (BRA)
Não antes das 15h30
Marina Bulbarella (ARG) / Luana Plaza (BRA) x Mia Popovic (EUA) / Mariana Soares (BRA)
Serviço
Mantiqueira Pro Series – ITF W15 de Campos do Jordão
Data: 10 a 16 de agosto
Local: Campos do Jordão Tênis Clube
Endereço: Av. Paulo Ribas, 76 – Capivari
Entrada: gratuita
Transmissão da quadra central: Arena Ace Sports, no YouTube