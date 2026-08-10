10 de agosto de 2026
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Adeus, José Ricardo, 60 anos; confira obituário da Urbam em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Adeus, José Ricardo, 60 anos; confira obituário da Urbam em SJC
Adeus, José Ricardo, 60 anos; confira obituário da Urbam em SJC

JOSÉ RICARDO KERN

Idade: 60
Data de falecimento: 09/08/2026

Velório:
IG. EVANG. PENT. VOZ DA PROFECIA - ST INÊS, SJC

Sepultamento:
CEMITERIO GETHSEMANI/S.PAULO-SP - 11/08/2026 16:00

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AMANDA DA SILVA KERN

Idade: 31
Data de falecimento: 09/08/2026

Velório:
IG. EVANG. PENT. VOZ DA PROFECIA - ST INÊS, SJC

Sepultamento:
CEMITERIO GETHSEMANI/S.PAULO-SP - 11/08/2026 16:00

HILDA MARIA FERNANDES

Idade: 77
Data de falecimento: 10/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 11/08/2026 10:30

BRUNA GONÇALVES BATISTA MACHADO

Idade: 30
Data de falecimento: 10/08/2026

Velório:
URBAM SALA 6 - 10/08/2026 das 17:00 às 08:00

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 11/08/2026 08:00

OLENCA MARIA DE MELO VILELA

Idade: 76
Data de falecimento: 10/08/2026

Velório:
NAO INFORMADO

Sepultamento:
CEMITERIO PQ JARDIM DO CEU/POUSO ALEGRE - 11/08/2026 08:00

MASSAO DOI

Idade: 88
Data de falecimento: 10/08/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 10/08/2026 18:00

FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA MARTINS

Idade: 64
Data de falecimento: 10/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 10/08/2026 16:30

GELCI RODRIGUES VALLE

Idade: 89
Data de falecimento: 10/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO

Sepultamento:
CEMIT. HORTO DA PAZ (SANTISSIMO) CENTRO/SJC - 10/08/2026 16:30

CRISPIM ANANIAS LOPES

Idade: 100
Data de falecimento: 09/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 10/08/2026 16:00

ANNA DE SOUZA SANTOS

Idade: 94
Data de falecimento: 10/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 10/08/2026 16:00

MARIA ANTONIA DE MIRANDA DE PAULA

Idade: 84
Data de falecimento: 09/08/2026

Velório:
HORTO SÃO DIMAS

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 10/08/2026 15:00

JOÃO BATISTA GARCIA

Idade: 74
Data de falecimento: 09/08/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 09/08/2026 das 22:00 às 14:30

Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 10/08/2026 14:30

JOANA D ARQUE AMARO PEREIRA

Idade: 61
Data de falecimento: 09/08/2026

Velório:
PAROQUIA SANTA LUZIA/ VILA IRACEMA

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 10/08/2026 14:00

SUELY MACHADO DE QUEIROZ

Idade: 76
Data de falecimento: 09/08/2026

Velório:
URBAM SALA 2 - 10/08/2026 das 08:00 às 12:00

Sepultamento:
CREM.CAMPO DAS OLIVEIRAS/JACAREI/SP - 10/08/2026 12:00

ASAFE OLIVEIRA MACIEL

Idade: 0
Data de falecimento: 09/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 10/08/2026 11:00

JURACI DA SILVA TAVARES

Idade: 87
Data de falecimento: 09/08/2026

Velório:
OUTRAS CIDADES

Sepultamento:
CEMITERIO SANTA ROSA/BARRA DO PIRAI/RJ - 10/08/2026 11:00

VALTER LUIZ APARECIDO DE SOUSA

Idade: 69
Data de falecimento: 09/08/2026

Velório:
URBAM SALA 6 - 09/08/2026 das 16:00 às 10:00

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 10/08/2026 10:00

ELVIRA MARCOLINA TONDATO DAS NEVES

Idade: 75
Data de falecimento: 09/08/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CEMITERIO PARQUE DAS FLORES/SJC/SP - 10/08/2026 10:00

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