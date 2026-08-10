JOSÉ RICARDO KERN
Idade: 60
Data de falecimento: 09/08/2026
Velório:
IG. EVANG. PENT. VOZ DA PROFECIA - ST INÊS, SJC
Velório:
IG. EVANG. PENT. VOZ DA PROFECIA - ST INÊS, SJC
Sepultamento:
CEMITERIO GETHSEMANI/S.PAULO-SP - 11/08/2026 16:00
HILDA MARIA FERNANDES
Idade: 77
Data de falecimento: 10/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 11/08/2026 10:30
BRUNA GONÇALVES BATISTA MACHADO
Idade: 30
Data de falecimento: 10/08/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 10/08/2026 das 17:00 às 08:00
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 11/08/2026 08:00
OLENCA MARIA DE MELO VILELA
Idade: 76
Data de falecimento: 10/08/2026
Velório:
NAO INFORMADO
Sepultamento:
CEMITERIO PQ JARDIM DO CEU/POUSO ALEGRE - 11/08/2026 08:00
MASSAO DOI
Idade: 88
Data de falecimento: 10/08/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 10/08/2026 18:00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA MARTINS
Idade: 64
Data de falecimento: 10/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 10/08/2026 16:30
GELCI RODRIGUES VALLE
Idade: 89
Data de falecimento: 10/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento:
CEMIT. HORTO DA PAZ (SANTISSIMO) CENTRO/SJC - 10/08/2026 16:30
CRISPIM ANANIAS LOPES
Idade: 100
Data de falecimento: 09/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 10/08/2026 16:00
ANNA DE SOUZA SANTOS
Idade: 94
Data de falecimento: 10/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 10/08/2026 16:00
MARIA ANTONIA DE MIRANDA DE PAULA
Idade: 84
Data de falecimento: 09/08/2026
Velório:
HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 10/08/2026 15:00
JOÃO BATISTA GARCIA
Idade: 74
Data de falecimento: 09/08/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 09/08/2026 das 22:00 às 14:30
Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 10/08/2026 14:30
JOANA D ARQUE AMARO PEREIRA
Idade: 61
Data de falecimento: 09/08/2026
Velório:
PAROQUIA SANTA LUZIA/ VILA IRACEMA
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 10/08/2026 14:00
SUELY MACHADO DE QUEIROZ
Idade: 76
Data de falecimento: 09/08/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 10/08/2026 das 08:00 às 12:00
Sepultamento:
CREM.CAMPO DAS OLIVEIRAS/JACAREI/SP - 10/08/2026 12:00
ASAFE OLIVEIRA MACIEL
Idade: 0
Data de falecimento: 09/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 10/08/2026 11:00
JURACI DA SILVA TAVARES
Idade: 87
Data de falecimento: 09/08/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEMITERIO SANTA ROSA/BARRA DO PIRAI/RJ - 10/08/2026 11:00
VALTER LUIZ APARECIDO DE SOUSA
Idade: 69
Data de falecimento: 09/08/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 09/08/2026 das 16:00 às 10:00
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 10/08/2026 10:00
ELVIRA MARCOLINA TONDATO DAS NEVES
Idade: 75
Data de falecimento: 09/08/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PARQUE DAS FLORES/SJC/SP - 10/08/2026 10:00