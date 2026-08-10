10 de agosto de 2026
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Onde está o Ricardo? Autista de 47 anos desaparece em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Ricardo Toshio Tajima, de 47 anos, está desaparecido desde a manhã de sábado (8) em Jacareí, no Vale do Paraíba. Autista, ele foi visto pela última vez por volta das 9h e, desde então, familiares e amigos buscam informações que possam ajudar a encontrá-lo.

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Segundo as informações divulgadas pela família, Ricardo tem aproximadamente 1,75 metro de altura e pesa cerca de 75 quilos. Ele tem ascendência japonesa.

No momento do desaparecimento, Ricardo usava um casaco de frio de nylon e calça comprida de moletom azul.

Ricardo não usa celular nem redes sociais

Um dos pontos que preocupam a família é que Ricardo não utiliza celular e também não possui redes sociais. Ele não sabe os números de telefone dos familiares e se recorda apenas de um telefone fixo, que atualmente está desativado.

Por isso, qualquer informação sobre alguém com as características de Ricardo pode ser importante para ajudar nas buscas.

A orientação é que quem tiver visto Ricardo ou souber de alguma informação sobre seu paradeiro entre em contato imediatamente com a Polícia Militar, pelo 190, ou pelo telefone (12) 98100-8264.

A família pede que a informação seja compartilhada para ampliar o alcance das buscas e aumentar as chances de localizar Ricardo.

Como ajudar

  • Ricardo tem 47 anos e é autista;
  • Aproximadamente 1,75 metro de altura;
  • Cerca de 75 quilos;
  • Tem ascendência japonesa;
  • Foi visto pela última vez em 8 de agosto, por volta das 9h, em Jacareí;
  • Usava casaco de frio de nylon;
  • Vestia calça comprida de moletom azul;
  • Não usa celular nem redes sociais.

Qualquer informação pode ser importante. A orientação é procurar imediatamente a Polícia Militar pelo 190 ou entrar em contato pelo telefone (12) 98100-8264.

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