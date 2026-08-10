Ricardo Toshio Tajima, de 47 anos, está desaparecido desde a manhã de sábado (8) em Jacareí, no Vale do Paraíba. Autista, ele foi visto pela última vez por volta das 9h e, desde então, familiares e amigos buscam informações que possam ajudar a encontrá-lo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo as informações divulgadas pela família, Ricardo tem aproximadamente 1,75 metro de altura e pesa cerca de 75 quilos. Ele tem ascendência japonesa.