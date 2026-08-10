Após o subsídio pago pela Prefeitura de Taubaté para a concessionária ABC Transportes atingir patamar recorde, a administração municipal decidiu contratar um sistema que permitirá auditar todos os dados do transporte público.

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As empresas interessadas em disputar a licitação poderão apresentar proposta até o dia 24 de agosto, quando será realizado o pregão eletrônico. O contrato poderá custar até R$ 894 mil em 12 meses.