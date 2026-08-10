Após o subsídio pago pela Prefeitura de Taubaté para a concessionária ABC Transportes atingir patamar recorde, a administração municipal decidiu contratar um sistema que permitirá auditar todos os dados do transporte público.
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As empresas interessadas em disputar a licitação poderão apresentar proposta até o dia 24 de agosto, quando será realizado o pregão eletrônico. O contrato poderá custar até R$ 894 mil em 12 meses.
Segundo o edital, "no cenário atual, o município realiza o pagamento de subsídio com base na quilometragem rodada, sem dispor de mecanismos tecnológicos robustos para validação, auditoria e cruzamento automatizado dos dados operacionais, o que representa risco de inconsistências, fragilidade na rastreabilidade das informações e limitação na transparência dos pagamentos realizados".
Ou seja, de acordo com o edital, a Prefeitura faz o pagamento do subsídio com base em dados fornecidos pela própria ABC, que atualmente não são auditados. "A contratação permitirá a transição de um modelo predominantemente declaratório para um modelo orientado a dados, baseado em informações auditáveis, integradas e confiáveis, fortalecendo a capacidade de controle e tomada de decisão da administração pública", diz o edital.
Ainda segundo o edital, o sistema deverá permitir, entre outras coisas: a "validação precisa da quilometragem efetivamente executada"; a "conferência entre a demanda de passageiros e a operação realizada"; a "redução de riscos de pagamentos indevidos de subsídios"; e a "geração de informações confiáveis para auditoria e fiscalização".
A reportagem questionou se a Prefeitura já identificou, nos últimos anos, pagamentos indevidos de subsídios. "Não foram identificados pagamentos indevidos", respondeu a administração municipal, que afirmou que "as melhorias esperadas são de ordem técnica, visando ampliar a fiscalização do sistema".
Subsídio já representa 70% da receita do sistema
No fim de julho, OVALE revelou que o subsídio pago pela Prefeitura de Taubaté para a concessionária ABC Transportes já representa mais de 70% da receita obtida pela empresa responsável por operar o transporte público no município. Esse ano, de janeiro a abril, a receita total do sistema foi de R$ 17,1 milhões, sendo R$ 12,1 milhões de subsídio (70,75% do total) e R$ 5 milhões obtidos com a cobrança da passagem de ônibus (29,24% do total).
A participação do subsídio na receita do sistema tem aumentado ano a ano. Em 2024, a receita foi de R$ 37,4 milhões, sendo R$ 20,28 milhões de subsídio (54,22%) e R$ 17,12 milhões via tarifa (45,77%). Em 2025, a receita foi de R$ 41,5 milhões, sendo R$ 25,4 milhões de subsídio (61,33%) e R$ 16,07 milhões via tarifa (R$ 38,66%).
Todos esses números foram repassados pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimentos dos vereadores Douglas Carbonne (Solidariedade) e Richardson da Padaria (União). Não há dados totais de 2023 para trás, pois o município não fazia o registro da receita tarifária obtida pela empresa. Mas o subsídio já vinha aumentando nos anos anteriores, passando de R$ 3,7 milhões em 2021, para R$ 6,1 milhões em 2022 e R$ 12,9 milhões em 2023.
Para efeito de comparação, segundo levantamento da reportagem, em São José dos Campos o sistema do transporte público teve receita de R$ 331,9 milhões no ano passado, sendo R$ 144,7 milhões de subsídio (43,59%) e R$ 187,2 milhões via tarifa (56,40%).
Cálculo do subsídio foi alterado nos últimos anos
O pagamento de subsídio no transporte público de Taubaté teve início em agosto de 2015. Na época, a Prefeitura pagava R$ 0,10 por passageiro equivalente (o cálculo era feito sobre o passageiro pagante, descontando aqueles que têm direito à gratuidade). A medida visava reduzir a tarifa paga pelos usuários do serviço.
Essa fórmula foi mantida até junho de 2023, quando o subsídio já era de R$ 1,50 por passageiro. Na ocasião, a Prefeitura aceitou uma exigência da ABC para prorrogar o contrato por mais 10 anos e passou a adotar o modelo híbrido de subsídio: nas linhas de maior demanda, o subsídio continuou a ser de R$ 1,50 por passageiro, e nas de menor demanda passou a ser de R$ 10,05 por quilômetro rodado.
Esse modelo híbrido foi mantido em 2024 e 2025. Desde janeiro de 2026, também devido ao acordo feito em 2023 para prorrogação do contrato, o subsídio passou a ser calculado integralmente sobre a quilometragem rodada, sem considerar o número de passageiros transportados. O valor é de R$ 11,22 por quilômetro rodado.
Tarifa em Taubaté está congelada desde março de 2022
O último reajuste da tarifa do transporte público de Taubaté ocorreu em março de 2022. Desde então, o custo é de R$ 4,70 para quem paga em dinheiro e vale-transporte, e de R$ 4,50 para bilhete eletrônico. O congelamento da passagem vem sendo mantido com o aumento do subsídio.
Em janeiro de 2026, a ABC protocolou um pedido de reajuste da tarifa. A Prefeitura ainda não respondeu. Caso o reajuste seja concedido, o município terá dois caminhos: ou aumentar ainda mais o subsídio pago para a concessionária ou aumentar o valor da passagem de ônibus.
A ABC move atualmente duas ações na Justiça para cobrar que a Prefeitura pague quantias milionárias referentes à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Uma das alegações é de que, em anos anteriores, o município não concedeu os reajustes tarifários previstos. Em uma das ações, referente ao período de julho de 2015 a março de 2021, a indenização pedida é de R$ 145,5 milhões. Na outra, referente ao período de abril de 2021 a maio de 2023, o valor ainda não foi calculado.