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Após sobreviver 42 horas à deriva em meio à escuridão do alto-mar, com frio extremo, medo e desidratação, a jovem Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, abriu o coração ao OVALE Cast para narrar a experiência de fé e superação que comoveu o Litoral Norte de São Paulo e o Brasil.

Em entrevista exclusiva ao Documento OVALE Cast, podcast em formato de grande reportagem de OVALE, a sobrevivente reconstruiu os momentos mais dramáticos de sua vida. Ela lembra também os momentos ao lado do amigo Dheorge Pereira Bernardino, que não sobreviveu ao acidente.

"Fiquei com medo de virar comida de tubarão", contou Bruna. Ela chegou, em meio ao desespero, a pedir a Deus por uma "morte digna", mas manteve a fé até o fim. "Eu sou um milagre", afirmou a OVALE.

Do passeio ao naufrágio na costa de Ilhabela

O que deveria ser apenas um passeio de domingo em Ilhabela, naquele domingo (24 de maio), transformou-se em um cenário de sobrevivência extrema. Bruna aceitou o convite de um amigo para dar uma volta de moto aquática (jet ski). O tempo no momento do embarque estava levemente nublado, sem vento forte ou ondas agressivas.