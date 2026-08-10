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COMEÇA EM 2028

Embraer: Taubaté poderá produzir até 480 carros voadores por ano

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação

A Eve Air Mobility, empresa ligada à Embraer, mantém a meta de iniciar a operação comercial de seu eVTOL até o fim de 2028. A primeira fábrica do modelo, em Taubaté, terá capacidade máxima projetada para produzir cerca de 480 aeronaves por ano, segundo o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto.

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A informação foi confirmada nesta segunda-feira (10), após a divulgação dos resultados financeiros da Embraer referentes ao segundo trimestre de 2026.

De acordo com Gomes Neto, Brasil e Estados Unidos são atualmente os mercados mais prováveis para o início da operação comercial, com possibilidade de uma estreia quase simultânea nos dois países.

A previsão, no entanto, não significa que a fábrica de Taubaté produzirá 480 aeronaves já em 2028. A estratégia da Eve prevê uma expansão gradual da produção, acompanhando o crescimento da demanda e o avanço do programa de certificação.

Fábrica de eVTOL em Taubaté terá produção modular

A unidade que está sendo instalada em Taubaté, dentro de uma área pertencente à Embraer, foi planejada para operar em módulos. Cada módulo terá capacidade de produção de aproximadamente 120 eVTOLs por ano.

Com os quatro módulos em funcionamento, a fábrica poderá alcançar o limite projetado de 480 aeronaves anuais.

A produção, portanto, deverá crescer de acordo com a demanda do mercado. A Eve não precisará colocar toda a capacidade industrial em operação imediatamente, permitindo que a expansão acompanhe fatores como o volume de pedidos, o ritmo de certificação e as entregas aos clientes.

A unidade de Taubaté será a primeira fábrica do eVTOL da Eve e terá papel estratégico no programa global de mobilidade aérea elétrica desenvolvido pela empresa.

Quando começa a operação comercial do eVTOL?

A expectativa da Embraer continua sendo iniciar a operação comercial do eVTOL até o fim de 2028.

Francisco Gomes Neto reafirmou o cronograma nesta segunda-feira (10), durante a sessão de perguntas após a apresentação dos resultados financeiros da Embraer.

Antes de transportar passageiros comercialmente, porém, o eVTOL ainda precisa cumprir uma série de etapas. Entre elas estão a conclusão da campanha de testes e a obtenção das certificações aeronáuticas necessárias nos países em que a aeronave será utilizada.

Por isso, a entrada em operação em 2028 depende do cumprimento do cronograma de desenvolvimento, testes, certificação e preparação da infraestrutura necessária para os voos comerciais.

Como será o eVTOL da Eve?

O eVTOL da Eve foi desenvolvido para atender principalmente a missões urbanas e regionais de curta distância, dentro do conceito de mobilidade aérea urbana.

A configuração inicial prevê um piloto e quatro passageiros, totalizando cinco ocupantes. A aeronave terá autonomia projetada de até 100 quilômetros.

A proposta é utilizar a aeronave em deslocamentos de curta distância, especialmente em regiões urbanas e metropolitanas, como alternativa para reduzir o tempo gasto no trânsito e ampliar as opções de transporte aéreo.

Brasil e EUA devem estar entre os primeiros mercados

Segundo Gomes Neto, Brasil e Estados Unidos aparecem como os mercados mais prováveis para o início da operação comercial do eVTOL.

A possibilidade de uma estreia quase simultânea nos dois países reforça a estratégia internacional da Eve para o novo modelo de aeronave elétrica.

No Brasil, a presença da primeira fábrica em Taubaté coloca o Vale do Paraíba no centro do programa de mobilidade aérea elétrica da empresa. A região também abriga instalações da Embraer, que mantém forte presença industrial e tecnológica no município.

Capacidade da fábrica de Taubaté
Capacidade máxima: cerca de 480 eVTOLs por ano
Modelo de expansão: modular
Capacidade por módulo: 120 aeronaves/ano
Número de módulos previstos: 4
Capacidade inicial: será ampliada gradualmente conforme a demanda
Meta de operação comercial: até o fim de 2028
Configuração prevista: 1 piloto + 4 passageiros
Autonomia projetada: até 100 quilômetros

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