A Eve Air Mobility, empresa ligada à Embraer, mantém a meta de iniciar a operação comercial de seu eVTOL até o fim de 2028. A primeira fábrica do modelo, em Taubaté, terá capacidade máxima projetada para produzir cerca de 480 aeronaves por ano, segundo o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto.

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A informação foi confirmada nesta segunda-feira (10), após a divulgação dos resultados financeiros da Embraer referentes ao segundo trimestre de 2026.