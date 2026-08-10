A mulher que matou o marido com uma facada no tórax durante uma discussão em Taubaté afirma que sofria violência doméstica reiteradamente e que agiu em legítima defesa.

Luciano Donizete Ferreira morreu na noite de domingo (9), após ser atingido por um golpe de faca desferido pela companheira, no bairro Três Marias. O casal estava junto havia 26 anos.

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