Dois réus acusados de envolvimento na morte do peão de rodeio Matheus Expedito de Campos, de 24 anos, serão julgados pelo Tribunal do Júri nesta terça-feira (11), a partir das 9h, no Fórum de São Luiz do Paraitinga. O júri terá seis testemunhas, além do interrogatório dos dois acusados, e poderá se estender por muitas horas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Matheus morreu a tiros no Centro de Lagoinha em 30 de abril de 2025. O caso passou por investigação policial, prisões e uma audiência judicial antes de chegar ao julgamento popular. Nesta nova fase, cabe aos jurados analisar as provas apresentadas no plenário e decidir sobre a acusação formulada contra os dois réus.

Julgamento