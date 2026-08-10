10 de agosto de 2026
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Caraguatatuba tem 108 vagas com salários de até R$ 4.781,25

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
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O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba tem 108 vagas de emprego disponíveis para início imediato.

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As oportunidades foram atualizadas nesta segunda-feira (10) e contemplam diversas áreas de atuação e níveis de escolaridade e experiência, com destaque para comércio e vendas, gastronomia, serviços e construção civil. A lista completa de vagas está disponível no site oficial da Prefeitura.

Entre as posições com maiores salários estão:

  • Supervisor Operacional: R$ 4.781,25

  • Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel): R$ 4.000

Mecânico Eletricista de Veículos: R$ 3.338,81

  • Pintor Industrial: R$ 3.271

  • Técnico Eletrônico: R$ 3.000 (+ comissão)

    • Os interessados devem comparecer com documentos pessoais para inscrição no processo seletivo. Quem reside na região Sul deve buscar o Cate (Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor), na avenida José Herculano, nº 7.495, no Travessão.

    Moradores das regiões norte e central devem procurar atendimento na sede do PAT, na rua Taubaté, nº 520, no Sumaré. Os currículos são recebidos das 8h às 16h.

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