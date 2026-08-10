O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba tem 108 vagas de emprego disponíveis para início imediato.
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As oportunidades foram atualizadas nesta segunda-feira (10) e contemplam diversas áreas de atuação e níveis de escolaridade e experiência, com destaque para comércio e vendas, gastronomia, serviços e construção civil. A lista completa de vagas está disponível no site oficial da Prefeitura.
Entre as posições com maiores salários estão:
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Supervisor Operacional: R$ 4.781,25
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Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel): R$ 4.000
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Mecânico Eletricista de Veículos: R$ 3.338,81
Pintor Industrial: R$ 3.271
Técnico Eletrônico: R$ 3.000 (+ comissão)
Os interessados devem comparecer com documentos pessoais para inscrição no processo seletivo. Quem reside na região Sul deve buscar o Cate (Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor), na avenida José Herculano, nº 7.495, no Travessão.
Moradores das regiões norte e central devem procurar atendimento na sede do PAT, na rua Taubaté, nº 520, no Sumaré. Os currículos são recebidos das 8h às 16h.