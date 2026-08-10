O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba tem 108 vagas de emprego disponíveis para início imediato.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As oportunidades foram atualizadas nesta segunda-feira (10) e contemplam diversas áreas de atuação e níveis de escolaridade e experiência, com destaque para comércio e vendas, gastronomia, serviços e construção civil. A lista completa de vagas está disponível no site oficial da Prefeitura.