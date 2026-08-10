Uma mulher foi morta a tiros pelo ex-companheiro ao sair de uma academia em Pindamonhangaba, na manhã desta segunda-feira (10). A vítima seria filha dos proprietários do estabelecimento e teria sido atingida por vários disparos. O caso foi registrado como feminicídio pela Polícia Civil.
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De acordo com as informações iniciais, o homem não aceitava o fim do relacionamento. Após atirar contra a ex-companheira, ele atentou contra a própria vida e ficou ferido.
O suspeito foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro de Pindamonhangaba, onde permanece internado sob escolta policial. Ele foi preso em flagrante. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre o estado de saúde dele.
A arma utilizada no crime foi apreendida. A perícia também esteve em pontos relacionados à ocorrência para a realização dos trabalhos técnicos.
O caso é investigado pela Polícia Civil de Pindamonhangaba. As circunstâncias do feminicídio e da tentativa de suicídio ainda deverão ser esclarecidas durante a investigação.
Matéria em atualização.