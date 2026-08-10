Uma mulher foi morta a tiros pelo ex-companheiro ao sair de uma academia em Pindamonhangaba, na manhã desta segunda-feira (10). A vítima seria filha dos proprietários do estabelecimento e teria sido atingida por vários disparos. O caso foi registrado como feminicídio pela Polícia Civil.

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De acordo com as informações iniciais, o homem não aceitava o fim do relacionamento. Após atirar contra a ex-companheira, ele atentou contra a própria vida e ficou ferido.