10 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME EM PINDA

AGORA: Mulher é morta a tiros pelo ex ao sair de academia no Vale

Por Jesse Nascimento | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem ilustrativa

Uma mulher foi morta a tiros pelo ex-companheiro ao sair de uma academia em Pindamonhangaba, na manhã desta segunda-feira (10). A vítima seria filha dos proprietários do estabelecimento e teria sido atingida por vários disparos. O caso foi registrado como feminicídio pela Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com as informações iniciais, o homem não aceitava o fim do relacionamento. Após atirar contra a ex-companheira, ele atentou contra a própria vida e ficou ferido.

O suspeito foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro de Pindamonhangaba, onde permanece internado sob escolta policial. Ele foi preso em flagrante. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre o estado de saúde dele.

A arma utilizada no crime foi apreendida. A perícia também esteve em pontos relacionados à ocorrência para a realização dos trabalhos técnicos.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Pindamonhangaba. As circunstâncias do feminicídio e da tentativa de suicídio ainda deverão ser esclarecidas durante a investigação.

Matéria em atualização.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários