A Embraer, com sede em São José dos Campos, registrou receita recorde de R$ 11,3 bilhões no segundo trimestre de 2026, alta de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre abril e junho, a fabricante entregou 65 aeronaves, melhor resultado para um segundo trimestre em 16 anos, e também elevou suas projeções financeiras para o ano.

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O balanço divulgado nesta segunda-feira (10) mostra ainda lucro líquido ajustado de R$ 1,1 bilhão, contra R$ 890,3 milhões no segundo trimestre de 2025. O resultado operacional também avançou: o EBIT ajustado chegou a R$ 1,5 bilhão, com margem de 13,4%, ante 10,6% um ano antes.