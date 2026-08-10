Um homem foi preso por violência doméstica após invadir a casa da ex-companheira e ameaçá-la de morte, de posse de duas facas em Taubaté.
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A prisão ocorreu no sábado (8), na rua Alberto Guisard, após acionamento de policiais militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) para atendimento.
Em abordagem, a equipe constatou que o suspeito havia sido desarmado pelo filho da vítima. Além das ameaças e do comportamento agressivo, tinha três mandados de prisão em aberto relacionados à Lei Maria da Penha e ao crime de ameaça, sendo procurado pela Justiça.
Diante dos fatos, ele permaneceu preso.