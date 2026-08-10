Um homem foi preso por violência doméstica após invadir a casa da ex-companheira e ameaçá-la de morte, de posse de duas facas em Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A prisão ocorreu no sábado (8), na rua Alberto Guisard, após acionamento de policiais militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) para atendimento.