Osiel Conrado da Silva, de 34 anos, foi morto a golpes de canivete em São Sebastião. A ocorrência foi registrada na noite de domingo (9). O autor, um pedreiro de 60 anos, confessou o crime e foi preso em flagrante.
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A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) por volta das 19h05 para prestar apoio na rua do Oleoduto, no bairro Barreirinha, na região de Cambury. No local, a vítima foi encontrada com uma perfuração no abdômen.
O proprietário da residência e o irmão da vítima estavam na cena do crime. O irmão relatou aos agentes que estava deitado em casa quando o suspeito entrou no imóvel e afirmou ter atingido Osiel com golpes de canivete após uma discussão.
Ao ser localizado pela polícia, o autor confessou o crime após desavenças com a vítima, mas alegou ter agido em legítima defesa. Ele indicou dois moradores da região como testemunhas e afirmou ainda que havia consumido cerveja e estava sob efeito de álcool, acrescentando que a vítima também havia ingerido cachaça.
O canivete utilizado no crime, o aparelho celular do autor e o da vítima foram apreendidos. O homem foi conduzido à delegacia e permaneceu preso à disposição da Justiça.