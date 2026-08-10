Osiel Conrado da Silva, de 34 anos, foi morto a golpes de canivete em São Sebastião. A ocorrência foi registrada na noite de domingo (9). O autor, um pedreiro de 60 anos, confessou o crime e foi preso em flagrante.

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A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) por volta das 19h05 para prestar apoio na rua do Oleoduto, no bairro Barreirinha, na região de Cambury. No local, a vítima foi encontrada com uma perfuração no abdômen.