10 de agosto de 2026
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APAGÃO

Árvore derruba postes e deixa moradores sem luz em S. Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Luciano Antonio
Postes são atingidos por árvores em São Sebastião
Postes são atingidos por árvores em São Sebastião

Dois postes de energia elétrica ficaram inclinados e com risco de queda durante a madrugada desta segunda-feira (10), no trecho de Maresias, na altura do km 156+400 da Rodovia Rio-Santos, em São Sebastião.

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Por meio de nota, a EDP, distribuidora de energia, informou que uma árvore de grande porte caiu sobre a rede elétrica, danificando as estruturas.

A empresa afirma que uma equipe técnica está no local para realizar os reparos necessários e, por medida de segurança, precisou interromper o fornecimento de energia até que os trabalhos sejam concluídos.

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