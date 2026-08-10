Dois postes de energia elétrica ficaram inclinados e com risco de queda durante a madrugada desta segunda-feira (10), no trecho de Maresias, na altura do km 156+400 da Rodovia Rio-Santos, em São Sebastião.

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Por meio de nota, a EDP, distribuidora de energia, informou que uma árvore de grande porte caiu sobre a rede elétrica, danificando as estruturas.