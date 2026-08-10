O Vale do Paraíba ocupa posição singular no desenvolvimento brasileiro. Sua base industrial diversificada, seus centros de pesquisa de excelência e seu patrimônio ambiental e cultural de enorme valor são ativos indispensáveis a qualquer projeto de desenvolvimento. Entretanto, a mesma região que reúne algumas das maiores capacidades industriais, científicas e tecnológicas do país é aquela que convive com a ausência de um projeto político capaz de transformar essa força em desenvolvimento equilibrado.

Enquanto São José dos Campos e Jacareí concentram empresas estratégicas, centros de pesquisa, infraestrutura logística e trabalhadores altamente qualificados, outros municípios enfrentam perda de dinamismo econômico, falta de empregos de qualidade, serviços públicos insuficientes e crescente dependência de atividades sazonais e de baixa produtividade.

Essa contradição decorre da falta de planejamento e coordenação. O Vale possui as condições necessárias para liderar uma nova etapa de industrialização brasileira, articulando o complexo aeroespacial e de defesa, as cadeias automotiva, metalmecânica, química e energética, as universidades públicas, o ITA, o INPE, o DCTA e os institutos federais. O que falta é uma política estadual que una essa capacidade, fortaleça os fornecedores locais, leve investimentos para além dos grandes polos e converta ciência, inovação e produção em emprego, renda e oportunidades para os seus 39 municípios.