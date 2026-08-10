Uma mulher de 38 anos morreu e um homem de 29 anos ficou ferido após uma colisão entre duas motocicletas em Jacareí, na noite de domingo (9). O acidente aconteceu por volta das 22h, na avenida Professora Olinda de Almeida Mercadante, no Jardim Maria Amélia.
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Segundo o boletim de ocorrência, equipes de emergência foram acionadas e encontraram as vítimas no local. A mulher, identificada como Sanara Fernanda de Oliveira Rosa Xavier, recebeu atendimento e passou por tentativas de reanimação, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O outro motociclista sofreu uma fratura exposta e outros ferimentos. Ele foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Jacareí.
As motocicletas envolvidas eram uma Honda CG 125 preta e uma Honda CG 160 Start prata.
Polícia investiga acidente
A Polícia Civil determinou a instauração de um inquérito para apurar as circunstâncias da colisão.
Ainda não há conclusão sobre a velocidade dos veículos, eventual invasão da faixa contrária ou realização de alguma manobra irregular. A definição de eventual responsabilidade dependerá dos laudos periciais e das demais provas reunidas durante a investigação.