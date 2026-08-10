Taubaté iniciou a substituição de 500 lâmpadas antigas por luminárias de LED. A troca contribui para melhorar a iluminação pública e reduzir os custos com energia e manutenção.

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Os bairros Vila Velha, Pedra Grande, Paiol, Rocinha e Santa Luzia Rural já estão recebendo as novas luminárias. Assim que essa etapa for finalizada, outras regiões serão contempladas. No Parque do Itaim, os serviços já foram concluídos.