10 de agosto de 2026
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ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Zona rural em Taubaté recebe instalação de 500 lâmpadas de LED

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
Zona rural recebe 500 novas lâmpadas de LED
Zona rural recebe 500 novas lâmpadas de LED

Taubaté iniciou a substituição de 500 lâmpadas antigas por luminárias de LED. A troca contribui para melhorar a iluminação pública e reduzir os custos com energia e manutenção.

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Os bairros Vila Velha, Pedra Grande, Paiol, Rocinha e Santa Luzia Rural já estão recebendo as novas luminárias. Assim que essa etapa for finalizada, outras regiões serão contempladas. No Parque do Itaim, os serviços já foram concluídos.

As trocas estão sendo realizadas pela EDP, distribuidora de energia, sem custos para o município. As regiões consideradas prioritárias foram definidas pela Prefeitura.

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