A ponte de madeira na estrada Juca de Carvalho, na zona norte de São José dos Campos, será restaurada. Os serviços de troca do madeiramento devem interditar o local entre terça-feira (11) e quinta-feira (13).
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Com cerca de 10 metros de extensão, a ponte receberá um novo forro, guarda-corpo, passa-rodas e sete longarinas de eucalipto de 15 metros.
A medida busca prevenir desgastes estruturais e garantir segurança e boas condições de tráfego.
Durante o período, o acesso pelo bairro do Guirra deverá ser feito pela SP-050 ou pela estrada municipal José Theodoro de Azevedo (Água Soca).