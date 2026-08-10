Uma ação de fiscalização abordou 30 veículos para verificar o nível de ruído emitido pelos escapamentos em São José dos Campos. A operação foi realizada pela Prefeitura, por meio do programa EducaMob (Educação para Mobilidade), na quinta-feira (6).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As abordagens ocorreram entre 11h30 e 12h30, na avenida Ouro Fino, na região sul da cidade. Os agentes utilizaram um decibelímetro, equipamento que mede a intensidade dos ruídos emitidos pelos veículos, para identificar possíveis emissões acima do limite permitido.