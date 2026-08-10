10 de agosto de 2026
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BARULHO EXCESSIVO

Ação contra escapamento irregular aborda 30 veículos em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSJC
Operação fiscalizou 30 veículos e orientou condutores sobre poluição sonora em São José dos Campos
Operação fiscalizou 30 veículos e orientou condutores sobre poluição sonora em São José dos Campos

Uma ação de fiscalização abordou 30 veículos para verificar o nível de ruído emitido pelos escapamentos em São José dos Campos. A operação foi realizada pela Prefeitura, por meio do programa EducaMob (Educação para Mobilidade), na quinta-feira (6).

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As abordagens ocorreram entre 11h30 e 12h30, na avenida Ouro Fino, na região sul da cidade. Os agentes utilizaram um decibelímetro, equipamento que mede a intensidade dos ruídos emitidos pelos veículos, para identificar possíveis emissões acima do limite permitido.

Além da fiscalização, a ação teve como objetivo orientar os motoristas sobre poluição sonora e a importância de manter os componentes originais dos veículos.

Segundo a Prefeitura, a operação faz parte de um conjunto de medidas para reduzir os níveis de ruído nas vias públicas e contribuir para a tranquilidade nos bairros. A fiscalização também reforça o monitoramento realizado por um radar fixo de controle sonoro instalado no Anel Viário, próximo ao Jardim Aquarius.

 

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