O novo Hospital Veterinário Municipal de São José dos Campos inicia, nesta segunda-feira (10), a vacinação antirrábica e a microchipagem gratuitas de cães e gatos. Os serviços serão realizados sem necessidade de agendamento. A expectativa é de que a unidade realize até 85 mil procedimentos por ano, incluindo exames, consultas e cirurgias.

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Atendimento

Para vacinar ou microchipar o animal, o tutor deve apresentar documentos pessoais e comprovante de residência em São José dos Campos. Para a vacinação, também é necessário apresentar a carteira de vacinação do pet.