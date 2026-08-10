O novo Hospital Veterinário Municipal de São José dos Campos inicia, nesta segunda-feira (10), a vacinação antirrábica e a microchipagem gratuitas de cães e gatos. Os serviços serão realizados sem necessidade de agendamento. A expectativa é de que a unidade realize até 85 mil procedimentos por ano, incluindo exames, consultas e cirurgias.
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Atendimento
Para vacinar ou microchipar o animal, o tutor deve apresentar documentos pessoais e comprovante de residência em São José dos Campos. Para a vacinação, também é necessário apresentar a carteira de vacinação do pet.
Cães devem ser levados com coleira e guia, enquanto gatos precisam ser transportados em caixas apropriadas.
O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, na rua Gisele Martins, nº 1031, no bairro Cidade Morumbi.
Microchipagem
O microchip é um dispositivo que funciona como uma identificação digital do animal. Ele possui um código único associado a informações do pet e de seu tutor, facilitando a identificação em casos de perda, furto ou abandono.
Atendimento veterinário
O hospital também terá atendimento veterinário de urgência 24 horas, inclusive aos fins de semana e feriados. A unidade oferecerá consultas, exames, cirurgias e internações, além de especialidades como ortopedia, oncologia, cardiologia e dermatologia.
Enquanto o novo hospital inicia os atendimentos, o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) continuará oferecendo vacinação antirrábica e microchipagem nos mesmos dias e horários.
Gestão do hospital e convênios
A gestão do hospital será definida por meio de um chamamento público para a seleção de uma OSC (Organização da Sociedade Civil). Segundo a Prefeitura, o edital deve ser lançado nas próximas semanas.
O convênio da Prefeitura com a Univap (Universidade do Vale do Paraíba) também será mantido. A universidade continuará realizando atendimentos conforme os critérios socioeconômicos já estabelecidos.