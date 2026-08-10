São José dos Campos inicia a semana com 785 vagas de emprego disponíveis pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador). Entre elas, 50 oportunidades são para a função de atendente de lanchonete, sem exigência de experiência.

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Das 50 vagas, 20 são destinadas a pessoas com ensino médio incompleto, que deverão trabalhar em um drive-thru, realizando atendimento ao cliente e produção de lanches. Outras 20 são voltadas a quem busca o primeiro emprego. Além do atendimento e da preparação dos lanches, os contratados deverão colaborar com a limpeza do local.