10 de agosto de 2026
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ROUBO DE MOTOCICLETA

Homem é preso com moto roubada durante patrulhamento em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Motocicleta roubada é recuperada em Lorena
Motocicleta roubada é recuperada em Lorena

Um homem foi preso após trafegar com uma motocicleta roubada pelo bairro Vila Rica, em Lorena. A prisão ocorreu no sábado (8), durante um patrulhamento noturno realizado por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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A equipe foi informada de que o suspeito havia fugido de uma tentativa de abordagem durante o dia. Após diligências, os policiais localizaram o veículo e o homem.

O suspeito foi preso, e a moto foi recuperada e devolvida ao proprietário.

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