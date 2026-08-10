Um homem foi preso após trafegar com uma motocicleta roubada pelo bairro Vila Rica, em Lorena. A prisão ocorreu no sábado (8), durante um patrulhamento noturno realizado por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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A equipe foi informada de que o suspeito havia fugido de uma tentativa de abordagem durante o dia. Após diligências, os policiais localizaram o veículo e o homem.