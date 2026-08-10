10 de agosto de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem descumpre protetiva e é preso após ameaçar mulher em Potim

Por Da redação | Potim
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso em Potim após descumprir uma medida protetiva de urgência e se aproximar da vítima para ofendê-la e ameaçá-la.

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A prisão ocorreu no domingo (9). O autor foi localizado nas proximidades da residência da mulher. As partes foram conduzidas ao plantão policial para os procedimentos cabíveis, e o homem permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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