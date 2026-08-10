Um homem foi preso em Potim após descumprir uma medida protetiva de urgência e se aproximar da vítima para ofendê-la e ameaçá-la.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A prisão ocorreu no domingo (9). O autor foi localizado nas proximidades da residência da mulher. As partes foram conduzidas ao plantão policial para os procedimentos cabíveis, e o homem permaneceu preso, à disposição da Justiça.