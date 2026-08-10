Um homem de 43 anos foi preso em Caraguatatuba por desacato e resistência. A prisão ocorreu no domingo (9), após ele proferir ofensas contra os policiais e colidir uma bicicleta contra um carro que passava pelo local enquanto filmava a ação.

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A equipe da Polícia Militar patrulhava a região quando, ao avistar a viatura, o suspeito, que estava em uma bicicleta, passou a gravar com o celular e proferir xingamentos, como: “Olha aí, dois coiso, filho da *”. Enquanto filmava, acabou colidindo com um veículo por não prestar atenção ao trânsito.