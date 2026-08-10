10 de agosto de 2026
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CLIMA

Litoral Norte sob alerta de ventos e queda de temperatura

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Litoral paulista sob alerta de ventos costeiros
Litoral paulista sob alerta de ventos costeiros

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo potencial de ventos costeiros na faixa litorânea paulista.

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Ventos fortes podem deslocar dunas e levar areia até as construções na orla.

O alerta é válido até as 23h59 desta segunda-feira (10) e exige atenção de quem vive ou viaja pela região litorânea, especialmente em áreas como o Litoral Norte, atingidas pelos vendavais dos últimos dias.

Segundo o Climatempo, a previsão do tempo para a região é de queda de temperatura e chuvas isoladas.

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