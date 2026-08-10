O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo potencial de ventos costeiros na faixa litorânea paulista.

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Ventos fortes podem deslocar dunas e levar areia até as construções na orla.