O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo potencial de ventos costeiros na faixa litorânea paulista.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ventos fortes podem deslocar dunas e levar areia até as construções na orla.
O alerta é válido até as 23h59 desta segunda-feira (10) e exige atenção de quem vive ou viaja pela região litorânea, especialmente em áreas como o Litoral Norte, atingidas pelos vendavais dos últimos dias.
Segundo o Climatempo, a previsão do tempo para a região é de queda de temperatura e chuvas isoladas.