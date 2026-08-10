Um homem morreu após ser atingido por uma faca durante uma briga de casal na noite deste domingo (9), na Avenida Marcílio Siqueira Frade, no bairro Três Marias, em Taubaté. A dinâmica do caso ainda é investigada pela polícia.
Segundo informações preliminares apuradas no local, o homem teria agredido e ameaçado a companheira com uma faca durante uma discussão. A mulher também teria pegado uma faca e, durante o confronto, atingido o homem.
Após ser ferido, o homem tentou deixar o local e correu pela avenida, mas caiu no meio da via. Ele não resistiu ao ferimento e morreu antes que pudesse ser socorrido.
Duas facas e um simulacro de arma de fogo foram apreendidos durante o atendimento da ocorrência.
Como começou a briga em Taubaté?
De acordo com relatos preliminares, a discussão teria começado dentro da residência do casal e depois se estendido para a área externa do imóvel.
As informações iniciais apontam que o homem teria agredido a mulher e feito ameaças utilizando uma faca. Em determinado momento, ela também teria se armado com uma faca.
Os dois teriam ficado frente a frente durante a confusão. Em circunstâncias que ainda precisam ser esclarecidas, a mulher atingiu o homem.
Investigação deve esclarecer dinâmica
A sequência exata dos acontecimentos ainda não foi esclarecida. A investigação deverá apontar como a discussão começou, em que momento cada um dos envolvidos teve acesso às facas e como ocorreu o golpe que atingiu o homem.
Também deverá ser apurado se houve outras agressões antes do ferimento que provocou a morte.
As informações divulgadas até o momento são preliminares e podem ser alteradas conforme o avanço da investigação e a conclusão dos trabalhos periciais.
OVALE acompanha o caso e atualizará esta reportagem caso novas informações sejam confirmadas pelas autoridades.