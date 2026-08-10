10 de agosto de 2026
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PARQUE TRÊS MARIAS

Homem morre atingido por faca em briga de casal em Taubaté

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Jesse Nascimento

Um homem morreu após ser atingido por uma faca durante uma briga de casal na noite deste domingo (9), na Avenida Marcílio Siqueira Frade, no bairro Três Marias, em Taubaté. A dinâmica do caso ainda é investigada pela polícia.

Segundo informações preliminares apuradas no local, o homem teria agredido e ameaçado a companheira com uma faca durante uma discussão. A mulher também teria pegado uma faca e, durante o confronto, atingido o homem.

Após ser ferido, o homem tentou deixar o local e correu pela avenida, mas caiu no meio da via. Ele não resistiu ao ferimento e morreu antes que pudesse ser socorrido.

Duas facas e um simulacro de arma de fogo foram apreendidos durante o atendimento da ocorrência.

Como começou a briga em Taubaté?

De acordo com relatos preliminares, a discussão teria começado dentro da residência do casal e depois se estendido para a área externa do imóvel.

As informações iniciais apontam que o homem teria agredido a mulher e feito ameaças utilizando uma faca. Em determinado momento, ela também teria se armado com uma faca.

Os dois teriam ficado frente a frente durante a confusão. Em circunstâncias que ainda precisam ser esclarecidas, a mulher atingiu o homem.

Investigação deve esclarecer dinâmica

A sequência exata dos acontecimentos ainda não foi esclarecida. A investigação deverá apontar como a discussão começou, em que momento cada um dos envolvidos teve acesso às facas e como ocorreu o golpe que atingiu o homem.

Também deverá ser apurado se houve outras agressões antes do ferimento que provocou a morte.

As informações divulgadas até o momento são preliminares e podem ser alteradas conforme o avanço da investigação e a conclusão dos trabalhos periciais.

OVALE acompanha o caso e atualizará esta reportagem caso novas informações sejam confirmadas pelas autoridades.

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