Um homem morreu após ser atingido por uma faca durante uma briga de casal na noite deste domingo (9), na Avenida Marcílio Siqueira Frade, no bairro Três Marias, em Taubaté. A dinâmica do caso ainda é investigada pela polícia.

Segundo informações preliminares apuradas no local, o homem teria agredido e ameaçado a companheira com uma faca durante uma discussão. A mulher também teria pegado uma faca e, durante o confronto, atingido o homem.

Após ser ferido, o homem tentou deixar o local e correu pela avenida, mas caiu no meio da via. Ele não resistiu ao ferimento e morreu antes que pudesse ser socorrido.