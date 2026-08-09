Uma carreta tombou na tarde deste domingo (9) e provocou a interdição da Rodovia Presidente Dutra, em Guaratinguetá. O acidente aconteceu na altura do km 65, na pista sentido São Paulo.

De acordo com a concessionária RioSP, responsável pela administração da rodovia, as equipes foram acionadas por volta das 17h para atendimento da ocorrência.

O motorista da carreta não ficou ferido e recusou encaminhamento para uma unidade hospitalar.