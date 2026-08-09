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ACIDENTE

Tombamento de carreta interdita Dutra e causa congestionamento

Por Leandro Vaz | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Caminhão tombou na Dutra
Caminhão tombou na Dutra

Uma carreta tombou na tarde deste domingo (9) e provocou a interdição da Rodovia Presidente Dutra, em Guaratinguetá. O acidente aconteceu na altura do km 65, na pista sentido São Paulo.

De acordo com a concessionária RioSP, responsável pela administração da rodovia, as equipes foram acionadas por volta das 17h para atendimento da ocorrência.

O motorista da carreta não ficou ferido e recusou encaminhamento para uma unidade hospitalar.

Por causa do tombamento e da necessidade de atuação das equipes com segurança, a pista foi interditada. Por volta das 18h, o congestionamento chegava a aproximadamente 3 quilômetros no trecho.

Equipes operacionais permanecem no local realizando a sinalização e orientando os motoristas. Ainda não há previsão informada para a liberação da pista.

Motoristas que seguem pela Dutra no sentido São Paulo devem redobrar a atenção e, se possível, acompanhar as condições do trânsito antes de passar pela região.

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