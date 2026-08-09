Uma fábrica especializada em decoração de Natal está com mais de 100 vagas de emprego abertas em Jacareí. As oportunidades são para diferentes áreas de produção e fazem parte da ampliação das atividades da empresa no município.
Entre as funções disponíveis estão vagas para ajudante de produção, marcenaria, serralheria, costura e elétrica.
Para o cargo de ajudante de produção, os interessados devem encaminhar o currículo diretamente para o e-mail vaga@cipolatti.com.br.
Já as oportunidades nas áreas de marcenaria, serralheria, costura e elétrica têm cadastro realizado pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Jacareí.
O atendimento do PAT acontece na Rua Barão de Jacareí, 839, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Informações também podem ser obtidas pelo telefone (12) 3952-1076 ou pela página do PAT no site da Prefeitura.
A abertura das vagas foi divulgada pela administração municipal nas redes sociais e representa uma nova oportunidade para trabalhadores que buscam colocação no mercado, especialmente em áreas ligadas à produção e montagem.
A empresa atua no segmento de decoração e produção de estruturas temáticas, incluindo projetos voltados ao período natalino.