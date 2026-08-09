Uma fábrica especializada em decoração de Natal está com mais de 100 vagas de emprego abertas em Jacareí. As oportunidades são para diferentes áreas de produção e fazem parte da ampliação das atividades da empresa no município.

Entre as funções disponíveis estão vagas para ajudante de produção, marcenaria, serralheria, costura e elétrica.

Para o cargo de ajudante de produção, os interessados devem encaminhar o currículo diretamente para o e-mail vaga@cipolatti.com.br.