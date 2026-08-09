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EMPREGO

Fábrica de decoração de Natal abre mais de 100 vagas em Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Fábrica de Natal abre vagas em Jacareí
Fábrica de Natal abre vagas em Jacareí

Uma fábrica especializada em decoração de Natal está com mais de 100 vagas de emprego abertas em Jacareí. As oportunidades são para diferentes áreas de produção e fazem parte da ampliação das atividades da empresa no município.

Entre as funções disponíveis estão vagas para ajudante de produção, marcenaria, serralheria, costura e elétrica.

Para o cargo de ajudante de produção, os interessados devem encaminhar o currículo diretamente para o e-mail vaga@cipolatti.com.br.

Já as oportunidades nas áreas de marcenaria, serralheria, costura e elétrica têm cadastro realizado pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Jacareí.

O atendimento do PAT acontece na Rua Barão de Jacareí, 839, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Informações também podem ser obtidas pelo telefone (12) 3952-1076 ou pela página do PAT no site da Prefeitura.

A abertura das vagas foi divulgada pela administração municipal nas redes sociais e representa uma nova oportunidade para trabalhadores que buscam colocação no mercado, especialmente em áreas ligadas à produção e montagem.

A empresa atua no segmento de decoração e produção de estruturas temáticas, incluindo projetos voltados ao período natalino.

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