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MORTE

Adeus, Adriana: morte aos 49 anos causa comoção em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Adriana Cristina da Graça, de 49 anos
Adriana Cristina da Graça, de 49 anos

A morte de Adriana Cristina da Graça, de 49 anos, causou comoção entre familiares, amigos e conhecidos em São José dos Campos neste fim de semana.

Adriana faleceu neste sábado (8). A informação foi divulgada por familiares e pessoas próximas por meio das redes sociais, onde também foram publicadas mensagens de pesar e solidariedade.

Em uma das homenagens, Adriana é identificada como irmã de Vanderlei da Graça Madureira, candidato a deputado pela região. A publicação destaca o momento de dor vivido pela família e agradece pelas mensagens de carinho, orações e manifestações de respeito recebidas após a confirmação da morte.

O velório de Adriana aconteceu neste domingo (9), no Velório Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos.

O sepultamento estava marcado para as 13h30, no Cemitério Municipal Colônia Paraíso.

Nas redes sociais, familiares e amigos prestaram homenagens e desejaram força à família neste momento de despedida.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte de Adriana Cristina da Graça.

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