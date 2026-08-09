A morte de Adriana Cristina da Graça, de 49 anos, causou comoção entre familiares, amigos e conhecidos em São José dos Campos neste fim de semana.
Adriana faleceu neste sábado (8). A informação foi divulgada por familiares e pessoas próximas por meio das redes sociais, onde também foram publicadas mensagens de pesar e solidariedade.
Em uma das homenagens, Adriana é identificada como irmã de Vanderlei da Graça Madureira, candidato a deputado pela região. A publicação destaca o momento de dor vivido pela família e agradece pelas mensagens de carinho, orações e manifestações de respeito recebidas após a confirmação da morte.
O velório de Adriana aconteceu neste domingo (9), no Velório Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos.
O sepultamento estava marcado para as 13h30, no Cemitério Municipal Colônia Paraíso.
Nas redes sociais, familiares e amigos prestaram homenagens e desejaram força à família neste momento de despedida.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte de Adriana Cristina da Graça.