09 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CONTRA SOM

Blitz contra escapamentos aborda 30 veículos na zona de SJC

São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Blitz na Avenida Ouro Fino usou medidor móvel de nível de pressão sonora
Blitz na Avenida Ouro Fino usou medidor móvel de nível de pressão sonora

Uma blitz educativa e de fiscalização realizada pela Prefeitura de São José dos Campos abordou 30 veículos na região sul da cidade durante uma ação de combate à poluição sonora provocada por escapamentos irregulares de motocicletas.

A operação aconteceu na Avenida Ouro Fino, entre 11h30 e 12h30, e integrou as ações do programa EducaMob, voltado à educação para mobilidade.

Durante a blitz, agentes de mobilidade utilizaram um decibelímetro para medir o nível de ruído emitido pelos escapamentos. O equipamento permite identificar veículos que circulam com emissão sonora acima dos limites estabelecidos pela legislação.

Além da fiscalização, a ação também teve caráter educativo. Os condutores abordados receberam orientações sobre a importância de manter os componentes originais das motocicletas e sobre os impactos do excesso de ruído na saúde e no bem-estar da população.

A Prefeitura informou que as fiscalizações buscam coibir alterações irregulares nos escapamentos e conscientizar motociclistas sobre os limites permitidos para circulação na cidade.

A blitz desta semana terminou com 30 abordagens em apenas uma hora de operação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários