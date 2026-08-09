Uma blitz educativa e de fiscalização realizada pela Prefeitura de São José dos Campos abordou 30 veículos na região sul da cidade durante uma ação de combate à poluição sonora provocada por escapamentos irregulares de motocicletas.

A operação aconteceu na Avenida Ouro Fino, entre 11h30 e 12h30, e integrou as ações do programa EducaMob, voltado à educação para mobilidade.

Durante a blitz, agentes de mobilidade utilizaram um decibelímetro para medir o nível de ruído emitido pelos escapamentos. O equipamento permite identificar veículos que circulam com emissão sonora acima dos limites estabelecidos pela legislação.