09 de agosto de 2026
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ACIDENTE

SSP confirma falha nos freios em engavetamento na Tamoios

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Acidente com vários carros
Acidente com vários carros

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo confirmou que o caminhão envolvido no acidente com oito carros na noite deste sábado (8), na Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, apresentou falha no sistema de freios.

A ocorrência aconteceu no km 80 da rodovia. Segundo a SSP, policiais militares rodoviários foram acionados e constataram que o caminhão atingiu veículos que estavam parados na pista durante uma operação policial.

Cinco pessoas ficaram feridas. Todas estavam em um Volkswagen Gol e sofreram ferimentos leves. As vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Stella Maris.

O motorista do caminhão não se feriu, permaneceu no local e realizou o teste do etilômetro, que teve resultado negativo para consumo de álcool.

Ainda de acordo com a SSP, tanto o condutor quanto o caminhão estavam com a documentação regular.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na Delegacia de Caraguatatuba. A Polícia Civil solicitou perícia no local e exames de corpo de delito nas vítimas.

Ao todo, o acidente envolveu um caminhão e oito automóveis. A ocorrência provocou grande impacto no trânsito da Serra Antiga da Tamoios durante a noite de sábado.

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