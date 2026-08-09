A SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo confirmou que o caminhão envolvido no acidente com oito carros na noite deste sábado (8), na Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, apresentou falha no sistema de freios.
A ocorrência aconteceu no km 80 da rodovia. Segundo a SSP, policiais militares rodoviários foram acionados e constataram que o caminhão atingiu veículos que estavam parados na pista durante uma operação policial.
Cinco pessoas ficaram feridas. Todas estavam em um Volkswagen Gol e sofreram ferimentos leves. As vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Stella Maris.
O motorista do caminhão não se feriu, permaneceu no local e realizou o teste do etilômetro, que teve resultado negativo para consumo de álcool.
Ainda de acordo com a SSP, tanto o condutor quanto o caminhão estavam com a documentação regular.
O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na Delegacia de Caraguatatuba. A Polícia Civil solicitou perícia no local e exames de corpo de delito nas vítimas.
Ao todo, o acidente envolveu um caminhão e oito automóveis. A ocorrência provocou grande impacto no trânsito da Serra Antiga da Tamoios durante a noite de sábado.