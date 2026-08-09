A SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo confirmou que o caminhão envolvido no acidente com oito carros na noite deste sábado (8), na Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, apresentou falha no sistema de freios.

A ocorrência aconteceu no km 80 da rodovia. Segundo a SSP, policiais militares rodoviários foram acionados e constataram que o caminhão atingiu veículos que estavam parados na pista durante uma operação policial.

Cinco pessoas ficaram feridas. Todas estavam em um Volkswagen Gol e sofreram ferimentos leves. As vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Stella Maris.