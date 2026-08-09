O São José Futsal está rebaixado pela primeira vez na sua história. Com o empate por 0 a 0 contra o Marreco Futsal (PR), termina a LNF (Liga Nacional de Futsal) em penúltimo lugar, com 10 pontos.

Para fugir da degola, o time da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, precisava vencer, o que garantiria a vaga no playoff contra o terceiro colocado da Liga Silver.

Mas, com o resultado desta manhã, o time da região irá pela primeira vez disputar a divisão de acesso, criada no ano passado. Desde 2010, quando disputou a Liga Nacional pela primeira vez, a equipe joseense nunca ficou de fora da elite. Agora, com o penúltimo lugar entre 16 times em 2026, tem essa queda melancólica. Agora, o São José volta as atenções para o Campeonato Paulista, que está em andamento.