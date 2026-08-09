09 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Nove pessoas ficam feridas em grave acidente em Caraguá

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Acidente deixou nove pessoas feridas
Acidente deixou nove pessoas feridas

Uma colisão frontal entre dois carros deixou nove pessoas feridas na manhã deste domingo (9), na Rodovia Doutor Manoel Hipólito do Rêgo, na região do Getuba, em Caraguatatuba.

O acidente foi registrado por volta das 9h29 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Militar Rodoviária e o helicóptero Águia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas ficou presa às ferragens. Após ser retirada do veículo, ela foi encaminhada pelo Samu à Santa Casa com traumatismo cranioencefálico na região frontal, pneumotórax e ferimento na região pélvica.

Outra vítima, um homem de aproximadamente 60 anos, apresentava afundamento de tórax e escoriações. Ele foi socorrido pelo helicóptero Águia e levado ao Hospital Municipal da Vila Industrial, em São José dos Campos.

Outras três pessoas, uma mulher de aproximadamente 30 anos e dois homens, com cerca de 40 e 25 anos, sofreram escoriações leves e foram encaminhadas para a UPA Centro, em Caraguatatuba.

Uma equipe de resgate também levou para a UPA Centro um homem de 46 anos e a filha dele, uma menina de 8 anos.

Ao todo, o Corpo de Bombeiros informou que a colisão envolveu nove vítimas feridas. A ocorrência exigiu uma grande mobilização das equipes de emergência devido à gravidade de alguns dos ferimentos.

Após o atendimento e a retirada das vítimas, o local foi deixado em segurança e permaneceu sob responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária.

As circunstâncias da colisão frontal ainda deverão ser apuradas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários