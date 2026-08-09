Uma colisão frontal entre dois carros deixou nove pessoas feridas na manhã deste domingo (9), na Rodovia Doutor Manoel Hipólito do Rêgo, na região do Getuba, em Caraguatatuba.
O acidente foi registrado por volta das 9h29 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Militar Rodoviária e o helicóptero Águia.
Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas ficou presa às ferragens. Após ser retirada do veículo, ela foi encaminhada pelo Samu à Santa Casa com traumatismo cranioencefálico na região frontal, pneumotórax e ferimento na região pélvica.
Outra vítima, um homem de aproximadamente 60 anos, apresentava afundamento de tórax e escoriações. Ele foi socorrido pelo helicóptero Águia e levado ao Hospital Municipal da Vila Industrial, em São José dos Campos.
Outras três pessoas, uma mulher de aproximadamente 30 anos e dois homens, com cerca de 40 e 25 anos, sofreram escoriações leves e foram encaminhadas para a UPA Centro, em Caraguatatuba.
Uma equipe de resgate também levou para a UPA Centro um homem de 46 anos e a filha dele, uma menina de 8 anos.
Ao todo, o Corpo de Bombeiros informou que a colisão envolveu nove vítimas feridas. A ocorrência exigiu uma grande mobilização das equipes de emergência devido à gravidade de alguns dos ferimentos.
Após o atendimento e a retirada das vítimas, o local foi deixado em segurança e permaneceu sob responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária.
As circunstâncias da colisão frontal ainda deverão ser apuradas.