Uma colisão frontal entre dois carros deixou nove pessoas feridas na manhã deste domingo (9), na Rodovia Doutor Manoel Hipólito do Rêgo, na região do Getuba, em Caraguatatuba.

O acidente foi registrado por volta das 9h29 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Militar Rodoviária e o helicóptero Águia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas ficou presa às ferragens. Após ser retirada do veículo, ela foi encaminhada pelo Samu à Santa Casa com traumatismo cranioencefálico na região frontal, pneumotórax e ferimento na região pélvica.