A morte da bebê Yasmin Maydana Gubert Carneiro causou comoção em Guaratinguetá neste domingo (9). A criança, nascida em 7 de janeiro deste ano, tinha apenas sete meses.
A informação sobre o falecimento foi compartilhada por familiares e pessoas próximas nas redes sociais. Em uma publicação de despedida, a família destacou a breve passagem da menina e as lembranças deixadas por ela.
“Pra sempre em nossos corações, pra sempre continuará viva em nossas memórias”, diz um trecho da homenagem publicada em memória de Yasmin.
A despedida também foi marcada por diversas mensagens de solidariedade. Amigos e conhecidos deixaram palavras de apoio à família, desejando força e conforto diante da perda.
Em uma das mensagens, uma pessoa escreveu: “Meus sentimentos, minha amiga. Que Deus conforte o seu coração nesse momento tão difícil”. Outra publicação definiu Yasmin como um “anjinho de Deus”.
O velório foi informado para acontecer no Cemitério Parque das Oliveiras, em Guaratinguetá. O sepultamento estava previsto para as 8h deste domingo.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte da bebê.
A família agradeceu publicamente pelas mensagens, pelo carinho e pelas palavras de conforto recebidas durante o momento de luto.