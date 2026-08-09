09 de agosto de 2026
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MORTE

Morte da bebê Yasmin, de sete meses, comove moradores do Vale

Por Leandro Vaz | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Yasmin Maydana Gubert Carneiro
Yasmin Maydana Gubert Carneiro

A morte da bebê Yasmin Maydana Gubert Carneiro causou comoção em Guaratinguetá neste domingo (9). A criança, nascida em 7 de janeiro deste ano, tinha apenas sete meses.

A informação sobre o falecimento foi compartilhada por familiares e pessoas próximas nas redes sociais. Em uma publicação de despedida, a família destacou a breve passagem da menina e as lembranças deixadas por ela.

“Pra sempre em nossos corações, pra sempre continuará viva em nossas memórias”, diz um trecho da homenagem publicada em memória de Yasmin.

A despedida também foi marcada por diversas mensagens de solidariedade. Amigos e conhecidos deixaram palavras de apoio à família, desejando força e conforto diante da perda.

Em uma das mensagens, uma pessoa escreveu: “Meus sentimentos, minha amiga. Que Deus conforte o seu coração nesse momento tão difícil”. Outra publicação definiu Yasmin como um “anjinho de Deus”.

O velório foi informado para acontecer no Cemitério Parque das Oliveiras, em Guaratinguetá. O sepultamento estava previsto para as 8h deste domingo.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte da bebê.

A família agradeceu publicamente pelas mensagens, pelo carinho e pelas palavras de conforto recebidas durante o momento de luto.

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