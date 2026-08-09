A morte da bebê Yasmin Maydana Gubert Carneiro causou comoção em Guaratinguetá neste domingo (9). A criança, nascida em 7 de janeiro deste ano, tinha apenas sete meses.

A informação sobre o falecimento foi compartilhada por familiares e pessoas próximas nas redes sociais. Em uma publicação de despedida, a família destacou a breve passagem da menina e as lembranças deixadas por ela.

“Pra sempre em nossos corações, pra sempre continuará viva em nossas memórias”, diz um trecho da homenagem publicada em memória de Yasmin.