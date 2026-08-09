09 de agosto de 2026
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FECHAMENTO

Bar Sheriff anuncia fim de funcionamento em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Sheriff fecha as portas
Sheriff fecha as portas

O cenário de bares e casas de eventos de São José dos Campos passa por mudanças. O Sheriff anunciou o encerramento das atividades no formato atual e informou que prepara uma nova proposta para o público joseense.

A decisão foi comunicada pelas redes sociais. Segundo o estabelecimento, o fechamento representa o fim de uma fase e faz parte de uma reformulação mais ampla do negócio.

A proposta é desenvolver um novo conceito, com mudanças na identidade, na experiência oferecida aos clientes e na configuração do espaço. Apesar das alterações, a casa afirma que pretende manter como essência a qualidade e a ideia de proporcionar momentos de encontro entre as pessoas.

Até o momento, o Sheriff não divulgou detalhes sobre o novo projeto nem informou quando a novidade será apresentada.

O anúncio ocorre após outro conhecido estabelecimento da vida noturna da cidade também encerrar as atividades. O OBeco, conhecido pela programação de festas, shows e eventos, anunciou recentemente o fechamento definitivo.

Inaugurada em 2021, a casa funcionou por cerca de cinco anos e recebeu milhares de pessoas ao longo desse período, tornando-se um dos espaços conhecidos do circuito de entretenimento noturno de São José dos Campos.

Enquanto o OBeco confirmou o encerramento definitivo, o Sheriff indica que deve retornar futuramente com uma proposta diferente, ainda sem data ou formato revelados.

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