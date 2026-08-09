O cenário de bares e casas de eventos de São José dos Campos passa por mudanças. O Sheriff anunciou o encerramento das atividades no formato atual e informou que prepara uma nova proposta para o público joseense.

A decisão foi comunicada pelas redes sociais. Segundo o estabelecimento, o fechamento representa o fim de uma fase e faz parte de uma reformulação mais ampla do negócio.

A proposta é desenvolver um novo conceito, com mudanças na identidade, na experiência oferecida aos clientes e na configuração do espaço. Apesar das alterações, a casa afirma que pretende manter como essência a qualidade e a ideia de proporcionar momentos de encontro entre as pessoas.