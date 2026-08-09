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VIOLÊNCIA

Homem é preso após agredir e ameaçar a própria avó em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem foi preso após agredir a avó
Homem foi preso após agredir a avó

Um homem foi preso na tarde deste sábado (8) após uma ocorrência de violência doméstica na zona norte de São José dos Campos.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionadas pelo Copom para atender a ocorrência na rua Ana Angélica Camargo de Oliveira Pinto.

No local, a vítima relatou aos policiais que havia sido agredida e ameaçada pelo próprio neto.

Diante das informações, os policiais localizaram o suspeito e efetuaram a prisão.

O homem foi encaminhado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde a ocorrência foi apresentada. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

A Polícia Militar não divulgou detalhes sobre os ferimentos da vítima nem informou o que teria motivado as agressões.

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