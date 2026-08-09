Um homem foi preso na tarde deste sábado (8) após uma ocorrência de violência doméstica na zona norte de São José dos Campos.
Segundo a Polícia Militar, equipes do 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionadas pelo Copom para atender a ocorrência na rua Ana Angélica Camargo de Oliveira Pinto.
No local, a vítima relatou aos policiais que havia sido agredida e ameaçada pelo próprio neto.
Diante das informações, os policiais localizaram o suspeito e efetuaram a prisão.
O homem foi encaminhado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde a ocorrência foi apresentada. Ele permaneceu à disposição da Justiça.
A Polícia Militar não divulgou detalhes sobre os ferimentos da vítima nem informou o que teria motivado as agressões.