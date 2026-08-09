Um homem foi preso na tarde deste sábado (8) após uma ocorrência de violência doméstica na zona norte de São José dos Campos.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionadas pelo Copom para atender a ocorrência na rua Ana Angélica Camargo de Oliveira Pinto.

No local, a vítima relatou aos policiais que havia sido agredida e ameaçada pelo próprio neto.