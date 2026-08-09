09 de agosto de 2026
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ACIDENTE

URGENTE: Grave acidente deixa vários feridos em Caraguatatuba

Por Leandro Vaz | Caragutatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Acidente na Serra da Getuba, em Caraguatatuba
Acidente na Serra da Getuba, em Caraguatatuba

Um grave acidente envolvendo dois veículos deixou várias pessoas feridas na manhã deste domingo (9), na Serra do Getuba, em Caraguatatuba, no Litoral Norte.

A colisão aconteceu em um trecho da Rodovia Rio-Santos que liga os bairros Martim de Sá e Massaguaçu.

De acordo com as primeiras informações e relatos de testemunhas, os dois veículos bateram e várias pessoas ficaram feridas. Entre as vítimas está uma criança, que, segundo as informações iniciais, sofreu ferimentos leves.

Um dos motoristas, no entanto, teria ficado em estado grave e precisou de atendimento de emergência.

Diante da gravidade da ocorrência, o helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi acionado e pousou nas proximidades do local do acidente para auxiliar no resgate e no socorro das vítimas.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) também participaram do atendimento.

A movimentação das equipes de emergência provocou atenção redobrada dos motoristas que passavam pela região.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a dinâmica da colisão, o número exato de feridos ou para quais unidades hospitalares as vítimas foram encaminhadas.

A ocorrência segue em atendimento e novas informações poderão esclarecer as circunstâncias do acidente e o estado de saúde dos envolvidos.

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