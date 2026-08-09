Um grave acidente envolvendo dois veículos deixou várias pessoas feridas na manhã deste domingo (9), na Serra do Getuba, em Caraguatatuba, no Litoral Norte.

A colisão aconteceu em um trecho da Rodovia Rio-Santos que liga os bairros Martim de Sá e Massaguaçu.

De acordo com as primeiras informações e relatos de testemunhas, os dois veículos bateram e várias pessoas ficaram feridas. Entre as vítimas está uma criança, que, segundo as informações iniciais, sofreu ferimentos leves.