Um grave acidente envolvendo dois veículos deixou várias pessoas feridas na manhã deste domingo (9), na Serra do Getuba, em Caraguatatuba, no Litoral Norte.
A colisão aconteceu em um trecho da Rodovia Rio-Santos que liga os bairros Martim de Sá e Massaguaçu.
De acordo com as primeiras informações e relatos de testemunhas, os dois veículos bateram e várias pessoas ficaram feridas. Entre as vítimas está uma criança, que, segundo as informações iniciais, sofreu ferimentos leves.
Um dos motoristas, no entanto, teria ficado em estado grave e precisou de atendimento de emergência.
Diante da gravidade da ocorrência, o helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi acionado e pousou nas proximidades do local do acidente para auxiliar no resgate e no socorro das vítimas.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) também participaram do atendimento.
A movimentação das equipes de emergência provocou atenção redobrada dos motoristas que passavam pela região.
Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a dinâmica da colisão, o número exato de feridos ou para quais unidades hospitalares as vítimas foram encaminhadas.
A ocorrência segue em atendimento e novas informações poderão esclarecer as circunstâncias do acidente e o estado de saúde dos envolvidos.