A Polícia Militar foi acionada pelo telefone 190 depois que moradores informaram sobre a localização do veículo.

A participação da população foi fundamental para que a moto fosse encontrada e devolvida aos proprietários.



Oração após recuperação



Após reencontrar a motocicleta, o casal, acompanhado de um amigo, se reuniu ao lado do veículo. Emocionado, o homem orou e agradeceu a Deus pela recuperação do bem.

A oração, porém, não foi apenas de agradecimento. O casal também pediu que Deus abençoasse a pessoa envolvida no furto e que ela pudesse mudar de vida, abandonar o caminho do crime e se tornar uma pessoa melhor.