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VEJA VÍDEO

VÍDEO: Família agradece a Deus após recuperar moto furtada em SJC

São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução/Olho Vivo do Vale
Homem ora após recuperar moto
Homem ora após recuperar moto

Ao lado de um amigo, um casal orou e agradeceu a Deus após recuperar a motocicleta que havia sido furtada na noite de sexta-feira (7), em São José dos Campos. 

VEJA O VÍDEO 

O veículo foi localizado menos de 15 horas depois, escondido em uma área de mata no Parque Residencial União.


A moto foi levada por volta das 22h de sexta-feira. 

Segundo relato divulgado pelo perfil Olho Vivo do Vale, o veículo havia sido conquistado pelo casal com muito trabalho, esforço e sacrifício.

Na tarde de sábado (8), por volta das 12h30, a motocicleta foi encontrada escondida no mato, em um terreno localizado na Avenida Leonor de Almeida Ribeiro Souto, em frente ao antigo Pinheirinho.

A Polícia Militar foi acionada pelo telefone 190 depois que moradores informaram sobre a localização do veículo. 

A participação da população foi fundamental para que a moto fosse encontrada e devolvida aos proprietários.


Oração após recuperação


Após reencontrar a motocicleta, o casal, acompanhado de um amigo, se reuniu ao lado do veículo. Emocionado, o homem orou e agradeceu a Deus pela recuperação do bem.
A oração, porém, não foi apenas de agradecimento. O casal também pediu que Deus abençoasse a pessoa envolvida no furto e que ela pudesse mudar de vida, abandonar o caminho do crime e se tornar uma pessoa melhor.

A atitude chamou atenção pelo gesto de fé e perdão após uma situação que poderia ter terminado de outra maneira.

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