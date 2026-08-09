Ao lado de um amigo, um casal orou e agradeceu a Deus após recuperar a motocicleta que havia sido furtada na noite de sexta-feira (7), em São José dos Campos.
O veículo foi localizado menos de 15 horas depois, escondido em uma área de mata no Parque Residencial União.
A moto foi levada por volta das 22h de sexta-feira.
Segundo relato divulgado pelo perfil Olho Vivo do Vale, o veículo havia sido conquistado pelo casal com muito trabalho, esforço e sacrifício.
Na tarde de sábado (8), por volta das 12h30, a motocicleta foi encontrada escondida no mato, em um terreno localizado na Avenida Leonor de Almeida Ribeiro Souto, em frente ao antigo Pinheirinho.
A Polícia Militar foi acionada pelo telefone 190 depois que moradores informaram sobre a localização do veículo.
A participação da população foi fundamental para que a moto fosse encontrada e devolvida aos proprietários.
Oração após recuperação
Após reencontrar a motocicleta, o casal, acompanhado de um amigo, se reuniu ao lado do veículo. Emocionado, o homem orou e agradeceu a Deus pela recuperação do bem.
A oração, porém, não foi apenas de agradecimento. O casal também pediu que Deus abençoasse a pessoa envolvida no furto e que ela pudesse mudar de vida, abandonar o caminho do crime e se tornar uma pessoa melhor.
A atitude chamou atenção pelo gesto de fé e perdão após uma situação que poderia ter terminado de outra maneira.