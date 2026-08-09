A adolescente Ysabelly, de 15 anos, está desaparecida em São José dos Campos, e a família pede ajuda da população para obter informações que possam levar ao seu paradeiro.
A jovem mora com a família no bairro Campo dos Alemães, na região sul da cidade, e estuda na Escola Moabe Cury, também na zona sul.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela mãe, o desaparecimento inicial ocorreu durante a madrugada de 11 de julho.
A mãe relata que a filha teria deixado a residência sem que ela percebesse e que só constatou a ausência ao acordar.
Segundo a família, alguns dias depois, amigos conseguiram localizar a adolescente após receberem uma informação sobre onde ela estaria.
A jovem chegou a ser levada para a casa dos avós, mas teria saído novamente do local.
“Ela saiu de casa de madrugada. Eu não vi, só fiquei sabendo quando acordei. Depois, os amigos encontraram ela através de uma denúncia e levaram para a casa da avó, mas meus pais são idosos e ela fugiu. Até agora não sabemos nada dela”, relatou a mãe.
Desde então, a família tenta novamente descobrir onde a adolescente está. A mãe acredita que a filha possa estar sendo acolhida na residência de amigos ou conhecidos.
Durante o período em que esteve desaparecida, a jovem chegou a publicar uma fotografia nas redes sociais, o que reforçou para os familiares a possibilidade de que esteja com acesso ao celular ou à internet.
Ainda segundo a mãe, esta é a terceira vez que a adolescente deixa a residência sem informar o paradeiro. Ela também relata que a filha possui transtorno borderline, situação que aumenta a preocupação da família em relação à segurança da jovem.
O caso foi comunicado à Polícia Civil. No boletim, a ocorrência foi registrada na circunscrição do 3º Distrito Policial de São José dos Campos.
A família reforça que o principal objetivo neste momento é localizar a adolescente e confirmar que ela esteja em segurança.
Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro da jovem deve procurar imediatamente as autoridades. Informações podem ser comunicadas à Polícia Militar, pelo telefone 190, à Guarda Civil Municipal, pelo 153, ou diretamente à Polícia Civil.