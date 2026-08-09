A adolescente Ysabelly, de 15 anos, está desaparecida em São José dos Campos, e a família pede ajuda da população para obter informações que possam levar ao seu paradeiro.

A jovem mora com a família no bairro Campo dos Alemães, na região sul da cidade, e estuda na Escola Moabe Cury, também na zona sul.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela mãe, o desaparecimento inicial ocorreu durante a madrugada de 11 de julho.