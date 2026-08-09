Uma possível falha no sistema de freios teria antecedido o acidente envolvendo um caminhão e oito carros na Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, na noite deste sábado (8). A informação consta no relato apresentado pelo motorista do veículo de carga à equipe que atendeu a ocorrência.
Segundo o condutor, o problema teria sido percebido cerca de 200 metros antes do local das colisões. Ao todo, cinco pessoas tiveram ferimentos leves e outras 19 saíram ilesas.
O acidente aconteceu no trecho final da Serra Antiga, na pista sentido Caraguatatuba, e envolveu um caminhão Mercedes-Benz 1318 e oito automóveis. O atendimento teve início às 19h06.
De acordo com as informações registradas durante a ocorrência, o caminhoneiro contou que seguia pela serra quando percebeu que o sistema de freios não respondia.
Pouco depois, ao chegar a uma curva, teria encontrado diversos veículos parados na pista nas proximidades de uma fiscalização da Polícia Militar Rodoviária.
Ainda segundo a versão apresentada pelo motorista, diante da impossibilidade de parar o caminhão, ele tentou direcionar o veículo para o meio da pista na tentativa de reduzir a gravidade da colisão.
Mesmo com a manobra, o caminhão atingiu automóveis que estavam parados na faixa 1.
A informação sobre uma possível falha nos freios, porém, é baseada exclusivamente no relato do motorista e ainda não representa uma conclusão sobre a causa do acidente.
A confirmação de eventual problema mecânico depende de análise técnica e dos resultados da perícia realizada no veículo.
Perícia foi acionada
A perícia chegou ao local por volta das 21h. Os veículos envolvidos permaneceram na área até que fosse autorizada a retirada, às 22h43.
Até o momento, não foi divulgado resultado de exame mecânico que confirme que o caminhão realmente perdeu os freios.
Uma eventual pane poderá ser esclarecida por meio da análise dos componentes do sistema de frenagem, dos vestígios encontrados no local e de outros elementos reunidos durante a investigação.
Por isso, a versão apresentada pelo motorista permanece como uma das informações consideradas na apuração, sem confirmação pericial até este momento.
Cinco pessoas ficaram feridas
O levantamento atualizado da ocorrência aponta que cinco pessoas que estavam em um Volkswagen Gol sofreram ferimentos considerados leves.
Outras 19 pessoas relacionadas aos demais veículos envolvidos foram classificadas como ilesas.
Ao todo, o relatório operacional registra 24 ocupantes nos nove veículos envolvidos no acidente.
O impacto também provocou reflexos prolongados no trânsito da Serra Antiga. A liberação completa das faixas aconteceu somente à 1h03 deste domingo (9), quase seis horas depois do início da ocorrência.