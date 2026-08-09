Uma possível falha no sistema de freios teria antecedido o acidente envolvendo um caminhão e oito carros na Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, na noite deste sábado (8). A informação consta no relato apresentado pelo motorista do veículo de carga à equipe que atendeu a ocorrência.

Segundo o condutor, o problema teria sido percebido cerca de 200 metros antes do local das colisões. Ao todo, cinco pessoas tiveram ferimentos leves e outras 19 saíram ilesas.

O acidente aconteceu no trecho final da Serra Antiga, na pista sentido Caraguatatuba, e envolveu um caminhão Mercedes-Benz 1318 e oito automóveis. O atendimento teve início às 19h06.