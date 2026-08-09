Um jovem de 18 anos ficou ferido em um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio na manhã de sábado (8), na rua Ministro Dilson Funaro, próximo à Nissan, em Caraguatatuba.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h49 para atender a ocorrência. No local, as equipes encontraram o motociclista com uma luxação no tornozelo direito e escoriações nos membros inferiores.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos e foi estabilizada pela equipe de resgate. Em seguida, o jovem foi encaminhado ao Hospital Stella Maris, onde permaneceu aos cuidados da equipe médica de plantão.