09 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Jovem de 18 anos fica ferido após acidente com moto na região

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Acidente deixou jovem ferido
Acidente deixou jovem ferido

Um jovem de 18 anos ficou ferido em um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio na manhã de sábado (8), na rua Ministro Dilson Funaro, próximo à Nissan, em Caraguatatuba.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h49 para atender a ocorrência. No local, as equipes encontraram o motociclista com uma luxação no tornozelo direito e escoriações nos membros inferiores.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos e foi estabilizada pela equipe de resgate. Em seguida, o jovem foi encaminhado ao Hospital Stella Maris, onde permaneceu aos cuidados da equipe médica de plantão.

Não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do acidente nem sobre o estado de saúde atualizado da vítima.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários